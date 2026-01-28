Đồng chí Đỗ Thị Toán giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ ba để hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, tham gia Ban Thường trực, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI và triển khai một số nhiệm vụ công tác Mặt trận trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, tham gia Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các vị đại biểu hiệp thương cử Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, đồng thời kế thừa những thành quả đạt được, những kinh nghiệm quý của các thế hệ cán bộ tiền nhiệm để nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Toán được hội nghị tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Toán là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, việc được cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh là điều kiện rất thuận lợi để đồng chí Đỗ Thị Toán tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Thị Toán sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận tỉnh nhà, cùng tập thể Ban Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị đồng chí Đỗ Thị Toán dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm chắc Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân; đề xuất những cách làm sáng tạo, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trân trọng gửi tới đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, do được phân công nhiệm vụ mới, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lời cảm ơn chân thành về những đóng góp của đồng chí đối với MTTQ tỉnh và công tác Mặt trận trong thời gian qua.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng chí đề nghị Ban thường trực MTTQ các cấp chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số..., bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an toàn, đầm ấm.

Cùng với đó, cần tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết tại các địa bàn trọng điểm, biên giới, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, Tết trồng cây, hoạt động vui Xuân đón Tết cho Nhân dân, bảo đảm văn minh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Về công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị MTTQ các cấp chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, triển khai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và tiến hành các hội nghị gặp gỡ người ứng cử, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh trong công tác bầu cử về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và cơ quan có thẩm quyền để có hướng xử lý kịp thời. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tham dự đầy đủ các hội nghị cử tri và đi bỏ phiếu đạt kết quả cao nhất, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

