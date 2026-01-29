Ngoại trưởng Marco Rubio: Mỹ không cần tiến hành thêm hành động quân sự tại Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây đã trả lời chất vấn trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về chiến dịch quân sự ở Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, trong đó ông khẳng định Mỹ không cần tiến hành thêm hành động quân sự tại quốc gia Nam Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong phiên chất vấn trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 28/1. Ảnh: NBC News.

Ngoại trưởng Rubio cho biết: "Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng tôi không có ý định, cũng không muốn phải tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào tại Venezuela vào thời điểm này. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện một mối đe dọa mang tính cấp bách, điều mà chúng tôi hiện không dự báo”.

Tuy nhiên, khi được Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy đặt câu hỏi về việc liệu chính quyền có cân nhắc sử dụng vũ lực để buộc Caracas hợp tác về vấn đề dầu mỏ hay không, Ngoại trưởng Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn bảo lưu quyền lựa chọn hành động trong khuôn khổ tự vệ để loại bỏ mối đe dọa đó.

Cũng tại phiên chất vấn ngày 28/1, một số nghị sĩ bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Dân chủ cao cấp của Ủy ban, đặt câu hỏi liệu việc thay thế ông Maduro có thực sự mang lại thay đổi khi chính quyền lâm thời hiện nay từng chịu ảnh hưởng từ chính quyền cũ. Bà cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đang khiến Washington chi nhiều hơn, mạo hiểm nhiều hơn nhưng đạt được ít hơn.

Đáp lại, Ngoại trưởng Rubio cho rằng chính quyền lâm thời Venezuela hiện đang phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ trong việc xác định và ngăn chặn các hoạt động buôn bán dầu trái phép.

Mỹ đã bàn giao lại tàu chở dầu M/T Sophia (bị bắt giữ đầu tháng 1/2026) cho Venezuela. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã bàn giao lại tàu chở dầu M/T Sophia cho Venezuela. Đây là con tàu bị Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng và là trường hợp đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lại tàu chở nhiên liệu như vậy. Dù phía Mỹ không giải thích rõ nhưng giới quan sát cho rằng đây là một cử chỉ thiện chí với Venezuela.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters