Thanh Hóa mở cao điểm kiểm tra dược , mỹ phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dược, mỹ phẩm, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Y tế Thanh Hóa đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về dược, mỹ phẩm tại Nhà thuốc Tới Thảo, phường Hạc Thành.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp liên ngành thành lập đoàn kiểm tra, triển khai đợt cao điểm từ ngày 27/1 đến 31/3/2026, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm đối với các các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở công bố, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm. Qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về dược, mỹ phẩm tại Chi nhánh Công ty CP Dược Hà Tĩnh, phường Quảng Phú.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, đoàn kiểm tra tập trung rà soát hồ sơ pháp lý; việc chấp hành các quy định chuyên môn về dược, quản lý giá thuốc; thực hiện các nguyên tắc “Thực hành tốt” (GPs); công tác kiểm soát chất lượng, bảo quản, phân phối thuốc; việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc và quản lý các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về dược, mỹ phẩm tại Nhà thuốc Cường Nhung, phường Hàm Rồng.

Với các cơ sở bán lẻ thuốc, nội dung kiểm tra chú trọng việc thực hiện quy định về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP”, quy chế kê đơn thuốc và cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Đối với lĩnh vực mỹ phẩm, đoàn kiểm tra tiến hành hậu kiểm việc công bố sản phẩm; kiểm tra điều kiện sản xuất, nhân sự, cơ sở vật chất; việc áp dụng các nguyên tắc “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của ASEAN (CGMP-ASEAN)” và việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng mỹ phẩm.

Ông Lê Anh Hiếu, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở theo kế hoạch, bảo đảm khách quan, công khai, đúng trình tự, thủ tục, không gây cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Ghi nhận ngày đầu kiểm tra đợt cao điểm, bước đầu phát hiện một số vi phạm tồn tại như: việc niêm yết giá, để lẫn các sản phẩm thuốc với sản phẩm không phải là thuốc, việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống hành nghề dược... Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn để các cơ sở khắc phục.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm chất lượng thuốc, mỹ phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2026.

Tô Hà