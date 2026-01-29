Ngoại trưởng Mỹ: Donetsk là điểm ngẽn trong đàm phán hòa bình Ukraine

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra một cách tích cực, song vấn đề lãnh thổ liên quan Donetsk tiếp tục là trở ngại lớn nhất và “rất khó” để giải quyết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 28/1. Ảnh: SCMP

Ông Rubio cho biết các nhà đàm phán đã thu hẹp được khác biệt xuống còn một điểm then chốt đó là tương lai kiểm soát Donetsk, một phần của vùng Donbas nhưng hai bên vẫn cách xa nhau về quan điểm.

Nga hiện kiểm soát khoảng 90% vùng Donbas, và Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu toàn bộ vùng này, trong đó có Donetsk. Ông Putin gọi Donetsk là “lãnh thổ lịch sử” của Nga, trong khi Ukraine kiên quyết không nhượng bất kỳ vùng lãnh thổ nào.

Ông Rubio cũng cho biết Mỹ có thể tham gia vào các vòng đàm phán tiếp theo, nhưng sẽ không có sự tham gia của hai đặc phái viên hàng đầu Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã tham dự vòng đàm phán trực tiếp tại Abu Dhabi cuối tuần trước. Các cuộc đàm phán đó, dù không đạt thỏa thuận cuối cùng, đã mở ra khả năng tiếp tục đối thoại giữa Moskva và Kyiv.

Trong khi đó, Mỹ đã đề nghị Nga xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột đang được thúc đẩy trở lại.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nêu đề xuất này trong các cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga. Ông Ushakov nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất, song cho rằng một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới những kết quả tích cực cụ thể. Tổng thống Putin cũng từng công khai tuyên bố rằng nếu Tổng thống Zelensky thực sự sẵn sàng, Nga mời ông tới Moskva và sẽ bảo đảm an ninh cũng như các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters