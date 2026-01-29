KCNA: Triều Tiên thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cỡ lớn nâng cấp

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống pháo phản lực cỡ lớn nâng cấp (MRLS), trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao và quốc phòng đáng chú ý.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có mặt tại cuộc thử nghiệm Hệ thống pháo phản lực cỡ lớn nâng cấp Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 28/1, với sự chứng kiến của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo KCNA, vũ khí được thử có hệ thống dẫn đường chính xác và khả năng điều khiển quỹ đạo, nhấn mạnh năng lực tấn công mục tiêu cụ thể ở tầm xa và đã rơi trúng khu vực mục tiêu trên biển cách điểm phóng khoảng hơn 350 km.

Chủ tịch Kim Jong-un cũng mô tả “hệ thống dẫn đường tự điều hướng” của MRLS là một tính năng quan trọng, đồng thời nhấn mạnh “sự cải tiến liên tục và phát triển không ngừng của công nghệ quốc phòng”.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào chiều cùng ngày và đang phối hợp với Mỹ để phân tích chi tiết. Một số đánh giá ban đầu cho rằng đây có thể là hệ thống pháo phản lực siêu cỡ lớn 600 mm mà Triều Tiên từng thử trước đây.

Giới phân tích nhận định việc nhấn mạnh tính năng dẫn đường và độ chính xác cho thấy Bình Nhưỡng muốn thể hiện bước tiến về công nghệ, trong xu hướng phát triển các loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa đang gia tăng trên thế giới.

Diễn biến này trùng thời điểm diễn ra một số hoạt động ngoại giao, quốc phòng trong khu vực. Quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ vừa có các cuộc trao đổi với giới chức Hàn Quốc, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến thăm Nhật Bản để thảo luận hợp tác an ninh song phương và các vấn đề khu vực.

Triều Tiên tiến hành bắn thử nghiệm hệ thống pháo phản lực đa nòng cỡ lớn được nâng cấp. Ảnh: Yonhap

Một số chuyên gia cho rằng các vụ thử vũ khí của Triều Tiên thường mang cả thông điệp đối ngoại và yếu tố trong nước, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng. Truyền thông Triều Tiên gần đây đề cập khả năng các hội nghị của đảng cầm quyền sẽ bàn về định hướng tăng cường năng lực răn đe trong thời gian tới. Tình hình trên tiếp tục thu hút sự theo dõi của các nước liên quan, trong bối cảnh các bên kêu gọi duy trì ổn định và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.

Lê Hà.

Nguồn: Arirang News