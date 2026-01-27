Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác với Tập đoàn Sumitomo

Đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm, tư duy dài hạn và cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Sumitomo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai đúng tiến độ các dự án trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại và bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tiếp xã giao Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)

Ngày 27/1, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp xã giao ông Shigeo Fukuda, Trưởng bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp Hải ngoại, Tập đoàn Sumitomo làm trưởng đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành, đơn vị gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Ông Shigeo Fukuda phát biểu tại buổi tiếp.

Vui mừng đến thăm tỉnh Thanh Hóa và được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tiếp đón, ông Shigeo Fukuda trân trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Nguyễn Hoài Anh vừa được Đại hội XIV của Đảng tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển mới trong tương lai.

Ông Shigeo Fukuda cũng đã giới thiệu tổng quát về Tập đoàn Sumitomo, được thành lập năm 1919, là một trong những tập đoàn thương mại – đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản; quy mô hoạt động toàn cầu với 131 văn phòng tại 66 quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự buổi tiếp.

Tại Việt Nam, Tập đoàn có bề dày hoạt động khoảng 70 năm, đầu tư và tham gia nhiều lĩnh vực quan trọng như: phát triển khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, năng lượng, logistics, bất động sản... Một số dự án tiêu biểu: KCN Thăng Long I (Hà Nội), II (Hưng Yên), III (Vĩnh Phúc)...

Tại tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sumitomo đang triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) (thuộc KCN phía Tây TP Thanh Hóa) do Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Sumitomo) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô sử dụng đất 167 ha, triển khai tại phường Đông Quang (51 ha) và xã Đồng Tiến (116 ha); tổng vốn đầu tư đăng ký 2.917 tỷ đồng (khoảng 115,8 triệu USD). Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục cơ bản, hiện đang hoàn thiện thiết kế cơ sở, dự kiến tổ chức Lễ khởi công xây dựng vào ngày 11/3/2026.

Ông Shigeo Fukuda bày tỏ mong muốn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ tập đoàn triển khai hiệu quả dự án tại Thanh Hóa, qua đó tạo việc làm cho lao động địa phương và góp phần vào sự tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi tiếp.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của ông Shigeo Fukuda đối với cá nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm, tư duy dài hạn và cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn, cũng như những đóng góp tích cực của Sumitomo tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án KCN Thăng Long Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới; là điểm nhấn trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tại Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Do đó, đồng chí tin tưởng rằng dự án sẽ tạo nhiều việc làm, hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các thành viên đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch; tổ chức lễ khởi công ngày 11/3/2026.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng Tập đoàn Sumitomo tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác. Đồng thời, phát huy thế mạnh thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản và đối tác có tiềm năng khác đầu tư vào tỉnh. Từ đó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường liên kết công nghiệp và nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong thu hút đầu tư đối với các đối tác Nhật Bản, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Minh Hiếu