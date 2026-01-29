Nhiều nước châu Á tăng cường sàng lọc y tế tại sân bay đề phòng virus Nipah

Nhiều quốc gia châu Á đã siết chặt biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu hàng không sau khi Ấn Độ xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Nipah, một tác nhân gây bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao.

Các biện pháp kiểm soát y tế tại sân bay nhiều nước châu Á được áp dụng. Ảnh: The Independent

Theo giới chức y tế Ấn Độ, hai ca bệnh được phát hiện vào cuối tháng 12/2025 tại bang Tây Bengal, miền Đông nước này. Cả hai bệnh nhân đều là nhân viên y tế và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã truy vết 196 trường hợp tiếp xúc gần, tất cả đều không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính, góp phần khoanh vùng kịp thời.

Virus Nipah có nguồn gốc từ dơi ăn quả, có thể lây sang người qua động vật trung gian như lợn hoặc thực phẩm bị nhiễm. Bệnh có thể gây sốt và viêm não, với tỷ lệ tử vong được ghi nhận từ 40% đến 75%. Dù có khả năng lây truyền từ người sang người, hình thức này được đánh giá là không dễ xảy ra và thường cần tiếp xúc gần, kéo dài.

Trước diễn biến trên, ngày 28/1 Singapore thông báo triển khai đo thân nhiệt đối với hành khách trên một số chuyến bay đến từ khu vực bị ảnh hưởng ở Ấn Độ. Hong Kong (Trung Quốc) tăng cường sàng lọc y tế tại sân bay quốc tế, trong khi Thái Lan bố trí khu vực đỗ riêng cho các máy bay đến từ vùng có ca nhiễm và yêu cầu hành khách khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Malaysia cũng nâng mức sẵn sàng tại các cửa khẩu quốc tế, đặc biệt với người nhập cảnh từ khu vực có nguy cơ. Nepal, quốc gia có đường biên giới đông đúc với Ấn Độ, cho biết đang trong tình trạng “cảnh giác cao”.

Trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP

Giới chuyên gia nhận định nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện vẫn ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên do chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép, dù một số ứng viên vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ấn Độ từng ghi nhận các đợt bùng phát nhỏ trước đây, chủ yếu tại bang Kerala.

Trong phản hồi chính thức ngày 28/1, WHO cho biết đợt bùng phát virus Nipah gần đây tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh, với gần 100 người có tiếp xúc gần phải cách ly để theo dõi y tế. WHO khuyến cáo cần tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng về các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi, vốn từng được xác định là nguồn lây trong các đợt dịch trước.

Theo số liệu của WHO, đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 7 tại Ấn Độ kể từ năm 2001, và là lần thứ 3 xảy ra tại bang Tây Bengal. Trước đó, các ổ dịch từng xuất hiện tại quận Siliguri (năm 2001) và quận Nadia (năm 2007), đều nằm sát biên giới Bangladesh - quốc gia ghi nhận các ca nhiễm Nipah gần như hàng năm. Ngoài ra, nhiều đợt bùng phát khác tại Ấn Độ đã được ghi nhận ở bang Kerala, miền Nam nước này.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters