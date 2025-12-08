Thái Lan ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp sau vụ đấu súng ở biên giới với Campuchia

Căng thẳng tại biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang trong chiều và tối ngày 7/12. Một vụ đấu súng kéo dài 35 phút đã khiến hai binh sĩ Thái Lan bị thương, buộc chính quyền Bangkok phải ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp tại bốn tỉnh giáp biên.

Chính quyền SiSaKet ra lệnh sơ tán 12 tiểu khu biên giới gần Preah Vihear. Ảnh: National Thailand

Theo Bộ Chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 15 tại khu vực Phu Pha Lek Phlan Hin Paet Kon, tỉnh Sisaket, khi quân đội Campuchia bất ngờ nổ súng vào lực lượng công binh Thái Lan đang làm nhiệm vụ mở tuyến đường. Các đơn vị Thái Lan lập tức đáp trả theo đúng quy tắc giao chiến.

Đụng độ kéo dài đến 14 giờ 50. Hai binh sĩ Thái Lan gồm Trung sĩ Anuchart Rueankham và Binh nhì Pornchai Champachum đã bị thương nhưng đã được sơ tán an toàn.

Lo ngại tình hình có thể leo thang, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Kittirat Phanphet đã ra lệnh di tản toàn bộ dân cư ở bốn tỉnh biên giới, gồm Buri Ram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani. Các đơn vị quân đội và cảnh sát biên phòng được đặt trong tình trạng báo động 100%, thiết lập các tuyến di chuyển an toàn và mở sẵn khu trú ẩn cho người dân.

Trung tướng Yingyot Thepchamnong, Trợ lý Tổng cục trưởng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và cho biết, Trung tướng Kitrat Phanphet, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia, đã ban hành chỉ thị khẩn cấp cho các đồn cảnh sát ở bốn tỉnh biên giới để hỗ trợ sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Ảnh: National Thailand

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Thái Lan gần đây gửi yêu cầu lên Liên Hợp Quốc, đề nghị điều tra việc Campuchia bị cáo buộc cài mìn trong lãnh thổ Thái Lan, vốn đã làm nhiều binh sĩ và một dân thường Trung Quốc bị thương.

Hiện các lực lượng chức năng Thái Lan vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm các vụ va chạm mới.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia lại cáo buộc quân đội Thái Lan đã nổ súng vào lực lượng Campuchia dọc khu vực biên giới tại tỉnh Preah Vihear vào chiều 7-12. Phía Phnom Penh kêu gọi Thái Lan lập tức chấm dứt cuộc tấn công và kêu gọi ASEAN điều tra vụ việc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết vào khoảng 14h15 chiều 7-12, binh sĩ Thái Lan đã tấn công lực lượng Campuchia tại khu vực Prorlean Thmar thuộc huyện Choam Kshant. Bà lưu ý binh sĩ Thái Lan đã sử dụng súng ngắn, súng máy B40 và súng cối 60mm trong vụ việc. Các lực lượng Campuchia đã ngay lập tức liên lạc với phía Thái Lan để kêu gọi ngừng bắn, đồng thời phía Campuchia kiềm chế không trả đũa. Quân đội Thái Lan đã ngừng bắn lúc 14h32 cùng ngày.

Nhật Lệ

Nguồn National Thailand, Bangkok post, Khmer times