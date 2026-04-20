Tây Ban Nha kêu gọi EU chấm dứt Hiệp định liên kết với Israel trong 48 giờ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tuyên bố sẽ trình lên Liên minh Châu Âu đề xuất chấm dứt Hiệp định liên kết với Israel trong vòng 48 giờ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại cuộc mít tinh. Ảnh: Euronews

Phát biểu tại một cuộc mít tinh của Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa ở Gibraleón, tỉnh Huelva, ông Sánchez cho biết Chính phủ Tây Ban Nha sẽ chính thức đưa đề xuất này ra trước châu Âu vào ngày thứ ba 21/4.

Ông Sánchez nhấn mạnh Tây Ban Nha là “một người bạn của Israel”, song không đồng tình với các hành động của chính phủ nước này, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên EU ủng hộ sáng kiến.

Trước đó, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha đã kêu gọi đình chỉ Hiệp định liên kết sau khi cho rằng Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Li bằng. Tại cuộc mít tinh, lời kêu gọi này được xác nhận như một cam kết với thời hạn hành động cụ thể.

Trong những tháng gần đây, lập trường của Tây Ban Nha về vấn đề này trở nên cứng rắn hơn. Ông Sánchez cùng Ireland đã đề nghị xem xét khẩn cấp thỏa thuận EU - Israel, nhấn mạnh việc tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ là yếu tố thiết yếu trong quan hệ song phương.

Đề xuất của Tây Ban Nha nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia châu Âu như Bỉ, Slovenia, Phần Lan, Pháp, Ireland, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Thụy Điển, trong khi một số nước khác gồm Bulgaria, Croatia, Síp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Italia và Litva bày tỏ phản đối.

Hiệp định liên kết EU-Isarel được ký kết vào ngày 20 tháng 11 năm 1995 tại Brussels, hiện là khung pháp lý chính quy định các quan hệ về chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa giữa Liên minh Châu Âu và Israel.

Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Israel với giá trị hơn 45 tỷ euro mỗi năm. Vì vậy, bất kỳ quyết định đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận đều có thể kéo theo những tác động kinh tế và chính trị đáng kể.

Tại sự kiện, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt xung đột và kiềm chế Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đồng thời, ông kêu gọi toàn bộ các nước EU ủng hộ đề xuất do Tây Ban Nha đưa ra.

Sáng kiến công dân Châu Âu đạt 1 triệu chữ kí, kêu gọi EU đình chỉ hiệp định liên kết với Isarel. Ảnh: AP

Một sáng kiến của công dân châu Âu kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đình chỉ toàn bộ Hiệp định liên kết với Israel đã thu hút hơn một triệu chữ ký.

Mức 1 triệu chữ ký cũng đồng nghĩa với việc đạt ngưỡng cần thiết để buộc Ủy ban châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu xem xét theo quy định.

Sáng kiến này cáo buộc Israel liên quan đến các hành vi bị cho là tội ác chiến tranh tại Dải Gaza. Theo cơ chế của EU, sau khi đạt đủ số chữ ký hợp lệ từ 27 quốc gia thành viên, EC và Nghị viện châu Âu có trách nhiệm đánh giá và phản hồi chính thức đối với đề xuất.

Do đó, đề xuất của Tây Ban Nha đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, Yahoo news Canada