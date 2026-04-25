Tất bật dựng nhà trước mùa mưa bão

Sau thời gian dài sống trong lán tạm, những ngày này, khu tái định cư (TĐC) bản Muỗng, xã Trung Hạ trở nên tất bật với nhịp xây dựng khẩn trương. Những mái nhà mới dần hình thành không chỉ tiếp thêm niềm tin trước mùa mưa bão, mà còn tạo động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Các hộ dân bản Muỗng đang tất bật xây dựng nhà ở.

Ít ai quên được thời điểm sau cơn bão số 3 vào tháng 9/2024, khi nhiều hộ dân bản Muỗng buộc phải rời bỏ những ngôi nhà đã gắn bó bao đời. Những vết nứt dọc sườn núi, có nơi rộng tới 10cm, kéo dài hàng chục mét, ăn sâu vào nền nhà, khiến tường nứt toác. Nước ngầm rỉ ra từ lòng đất càng làm tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình thế cấp bách đó, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân đến khu vực an toàn, dựng lán tạm để tránh trú.

Khi dự án khu TĐC bản Muỗng được triển khai và hoàn thiện hạ tầng, niềm mong mỏi về một chốn “an cư” thực sự trở thành hiện thực.

Theo thiết kế, khu TĐC có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 3,5ha, với các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, điện sinh hoạt được hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho 43 hộ dân thuộc diện di dời.

Nhiều hộ dân phấn khởi khi ngôi nhà mới đang dần hình thành.

Ngay sau khi tập kết vật liệu, từ đầu tháng 3/2026, các hộ dân đã đồng loạt khởi công xây dựng. Trên khu đất mới, không khí thi công diễn ra rộn ràng, khẩn trương. Người có điều kiện thì thuê thợ, người khó khăn hơn thì tự huy động anh em, họ hàng cùng góp sức.

Những khu nhà cấp 4, nhà sàn, dần hoàn thiện phần móng, tường được xây cao từng ngày; xen lẫn đó là những căn nhà sàn giữ nếp sinh hoạt truyền thống.

Gia đình ông Lò Văn Tôn, là một trong những hộ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Với 3 nhân khẩu, gia đình ông quyết định đầu tư xây dựng căn nhà mới với trị giá hơn 400 triệu đồng. Ông Tôn hồ hởi: "Có hỗ trợ của Nhà nước, gia đình cũng cố gắng vay mượn thêm để làm nhà cho chắc chắn. Làm một lần cho yên tâm sống lâu dài”.

Cũng theo ông Tôn, khu đất ở cũ tuy không còn phù hợp để sinh sống do nguy cơ sạt lở, nhưng vẫn có thể tận dụng để chăn nuôi, phát triển nông nghiệp, tạo thêm nguồn thu nhập.

Không chỉ nhận được sự quan tâm về hạ tầng mặt bằng, điện nước đảm bảo, mà mỗi hộ dân còn được nhận hỗ trợ di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Đây là nguồn lực quan trọng, giúp bà con có điểm tựa ban đầu để dựng nhà, dù thực tế chi phí xây dựng thời điểm hiện tại đang ở mức rất cao.

Những ngôi nhà mới đnag được xây dựng khẩn trương trước mùa mưa bão.

Trưởng bản Muỗng, ông Hà Văn Niêm, cho biết: Bà con đang rất phấn khởi và đồng lòng xây dựng nhà mới. Ai cũng xác định phải làm nhanh, làm chắc để kịp trước mùa mưa. Có nhà ổn định rồi thì mới yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Thực tế tìm hiểu tại đây cho thấy, quá trình xây dựng nhà ở cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm khiến chi phí đội lên đáng kể. Bên cạnh đó, vẫn còn khoảng 5 hộ dân có điều kiện đặc biệt khó khăn, chưa đủ kinh phí để hoàn thiện nhà ở theo tiến độ.

Ông Lữ Hồng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Hạ, cho biết: Địa phương đang xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, trong đó huy động thêm ngày công từ cộng đồng, đồng thời kết nối để các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Mục tiêu đặt ra là tất cả các hộ dân đều có nhà ở an toàn trước mùa mưa bão năm 2026, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những ngày cuối tháng 4, khi thời tiết bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, áp lực tiến độ càng trở nên rõ rệt. Tại nhiều công trình, thợ làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, có hộ tranh thủ làm cả buổi tối. Vật liệu được vận chuyển liên tục, các hạng mục được hoàn thiện theo kiểu cuốn chiếu để kịp thời gian.

Đình Giang