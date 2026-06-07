Diện mạo mới ở thôn Bầm

Những năm qua, nhiều hộ dân ở thôn Bầm, xã Pù Luông đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần làm cho diện mạo nơi đây có nhiều đổi thay.

Một cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch tại thôn Bầm.

Đến thăm thôn Bầm vào một ngày đầu tháng 6, chúng tôi ngỡ ngàng trước những con đường đất nắng bụi mưa lầy năm xưa giờ đã được bê tông hóa khang trang. Đặc biệt, những nếp nhà sàn xưa nay đã được nâng cấp thành các homestay hiện đại, tiện nghi để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Buổi tối thôn trở nên lộng lẫy với những ánh điện lung linh tỏa ra từ các khu homestay soi rõ hình ảnh những cô gái Thái trong trang phục truyền thống duyên dáng hát, múa cùng tiếng nhạc truyền thống phục vụ du khách.

Ông Lò Văn Đang, bí thư chi bộ, trưởng thôn Bầm, cho biết: "Thôn có 135 hộ với hơn 520 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nằm trong vùng đệm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thôn được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ, cùng cảnh quan thơ mộng, hùng vĩ. Đặc biệt, người dân nơi đây vẫn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đây là điều kiện quan trọng để thôn phát triển du lịch cộng đồng".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thôn đã vận động các hộ gia đình có điều kiện đầu tư vốn cải tạo nhà sàn, chỉnh trang cảnh quan để làm homestay phục vụ du khách. Đồng thời thành lập các đội văn nghệ nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, vừa tạo không khí vui tươi cho khách du lịch, tăng thu nhập cho người dân, vừa gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngoài ngắm cảnh thiên nhiên, đến thôn Bầm, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, như gà đồi, lợn nướng, vịt Cổ Lũng, nộm rau rừng, canh loóng, rượu cần... Vào dịp cuối tuần, du khách còn được tham quan, trải nghiệm chợ Phố Đoàn mua những sản vật địa phương.

Ông Hà Văn Dinh - một trong những hộ dân làm du lịch ở thôn Bầm cho biết: "Năm 2020, được sự quan tâm động viên của xã, gia đình tôi đã xây dựng nhà sàn, phòng khép kín để phát triển du lịch. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch, gia đình chủ động tham gia các lớp đào tạo về nghiệp vụ du lịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung khai thác văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Thái làm điểm nhấn để thu hút khách du lịch và kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng tỷ lệ khách quay trở lại.

Bên cạnh khuyến khích người dân làm du lịch, thôn còn tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư đến đầu tư phát triển du lịch tại địa phương. Hiện tại, thôn đã thu hút được 6 doanh nghiệp và nhà đầu tư từ nơi khác đến cùng người dân bản địa làm du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hưng ở TP Hà Nội - chủ Homestay Mist Valley tại thôn Bầm cho biết: "Sự quan tâm, tạo điều kiện từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thôn Bầm là động lực lớn để tôi yên tâm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phát triển các dịch vụ du lịch chất lượng. Đến nay, lượng du khách lưu trú ở Homestay Mist Valley ngày càng tăng. Đây là tiền đề quan trọng để tôi tiếp tục mở rộng quy mô trong giai đoạn tới, tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn".

Từ đầu năm 2026 đến nay, thôn Bầm đã đón hơn 40.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có hàng nghìn lượt khách lựa chọn lưu trú. Việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lê Văn Tiến ở phường Quảng Phú - du khách từng trải nghiệm tại thôn Bầm chia sẻ: “Đến với thôn Bầm, tôi như được tiếp thêm năng lượng khi được nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nam Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết: “Xã tiếp tục kết nối thôn Bầm với các điểm du lịch nổi tiếng như bản Đôn, Kho Mường, chợ phiên Phố Đoàn... để tạo thành chuỗi trải nghiệm đa dạng. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện tham gia làm du lịch cộng đồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các hộ sản xuất các sản phẩm đặc trưng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần thúc đẩy du lịch xã Pù Luông phát triển bền vững”.

Bài và ảnh: Mạnh Hải