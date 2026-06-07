Trao cơ hội cho phụ nữ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Để giúp hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, từ nhiều năm nay hội LHPN các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên theo nguyện vọng, điều kiện của từng hộ. Trong đó có việc trao con giống, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn giúp nhiều gia đình hội viên “đuổi cái nghèo” cải thiện đời sống đáng kể.

Hội LHPN xã Thạch Bình trao con giống gia cầm cho hội viên khó khăn.

Cảm thương hoàn cảnh gia đình hội viên Lê Thị Chanh ở thôn Thiết Đinh, xã Yên Định có con trai bị bại não, chi hội phụ nữ thôn đã đề xuất và được Hội LHPN xã trích quỹ mua 50 con gà giống trao tặng. Đây không chỉ là nguồn sinh kế, giúp gia đình chị có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập mà còn động viên tinh thần giúp chị có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bằng nguồn kinh phí hội viên đóng góp từ 10 ngàn đồng trở lên/hội viên, cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 Hội LHPN xã Trường Văn đã mua 1 con bò cái sinh sản trị giá 11 triệu đồng trao cho hội viên Nguyễn Thị Dung ở chi hội thôn Đông Xuân và một cặp lợn nái sinh sản trao cho hội viên Lê Thị Thanh ở chi hội thôn Trung Yên. Cả hai hội viên đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hợi, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Văn, cho biết: “Hội xây dựng quỹ để thực hiện mô hình “Con giống niềm tin” dành hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Việc trao con giống nhằm tạo mô hình sinh kế lâu dài cho các hộ. Hình thức duy trì mô hình là lứa sinh sản đầu tiên hội viên sẽ trao lại cho tổ chức hội, để hội trao cho hộ khó khăn khác. Từ lứa sinh sản thứ hai, hội viên sẽ giữ lại nuôi cả mẹ và con. Với cách làm này, hội mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hình thức tương trợ giúp nhau vượt khó, qua đó gắn kết hội viên tham gia sinh hoạt hội và các phong trào, hoạt động của địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”.

Từ nhiều năm trước, phong trào trao con giống niềm tin cho hội viên, phụ nữ nghèo đã được các cấp hội LHPN trong tỉnh quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức, như góp quỹ hỗ trợ hội viên mua con giống, hội viên đối ứng thêm vốn để mua; hoặc tổ chức hội mua con giống trao cho hội viên. Những hội viên được trao con giống phải cam kết chăm sóc tốt để duy trì chăn nuôi, thoát nghèo. Khi con giống phát triển thành đàn, hội viên có trách nhiệm chia sẻ con giống hoặc tiền mặt 200 ngàn đồng để góp quỹ. Tổ chức hội sẽ mua con giống tiếp tục trao cho hộ khó khăn khác nuôi. Với cách làm này, nhiều đơn vị đã giúp được nhiều hội viên thoát nghèo. Phong trào trao con giống được thực hiện qua các mô hình như: “Con giống niềm tin”, “Con bò hạnh phúc”, “Ngân hàng bò”, “Trao con giống sinh kế”, “Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo”... Qua đó, đã có hàng trăm hội viên khó khăn được trao tặng con giống, nắm bắt cơ hội để vượt khó vươn lên. Đây là một trong những giải pháp giúp hội viên, phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững, đạt hiệu quả rất thiết thực.

Lãnh đạo xã và Hội LHPN xã Trường Văn trao bò giống cho hội viên Nguyễn Thị Dung.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa, tháng 2/2026 Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện 5 công trình, phần việc cấp tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Trong đó có công trình “Trao 1 ngàn con giống sinh kế cho phụ nghèo”. Đợt thi đua đặc biệt này, Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội luôn sẵn sàng đồng hành với hội viên, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Sau gần 4 tháng thực hiện, các cấp hội đã vận động nguồn lực trao tặng gần 5.000 con giống các loại như gà, vịt, dê, lợn, bò, dúi... cho hội viên phụ nữ, tổng giá trị hơn 300 triệu đồng, vượt chỉ tiêu hơn 3.900 con giống các loại. Cùng với đó, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Những tổ chức hội trao nhiều con giống cho nhiều hội viên là: Hội LHPN xã Luận Thành phối hợp với Chương trình phát triển vùng trao 55 con lợn nái sinh sản, Hội LHPN xã Giao An trao 30 con dúi, Hội LHPN xã Tượng Lĩnh, Thiệu Trung mỗi đơn vị trao 3 bê giống; Hội LHPN các xã Yên Ninh, Vĩnh Lộc, Thạch Bình, Kim Tân... trao hàng trăm con giống gia cầm cho hội viên khó khăn.

Những con giống được trao không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin, động lực để các gia đình hội viên khó khăn nỗ lực lao động, từng bước tích lũy, cải thiện thu nhập. Đây là một trong những giải pháp giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo trúng đích, đạt mục tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: Lê Hà