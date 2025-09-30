Tập trung xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 180/CĐ-TTg ngày 30/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thành mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP trước ngày 5/10/2025.

Công điện gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tuy nhiên đến nay vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại như: còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có xe ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8/2025, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng, 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều Nghị định, Thông tư do Bộ Tài chính chủ trì còn chậm được ban hành.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ:

- Bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

- Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).

- Hoàn thành các Nghị định, Thông tư do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng để ban hành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2025./.

Theo VGP