Tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm phiên bản nâng cấp

Ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm phiên bản nâng cấp cho các Trung tâm y tế, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh Chikungunya.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được cập nhật nội dung Thông tư số 54/2015/TT-BYT; tình hình tổng quan về phiên bản nâng cấp của “Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm - Thông tư số 54/2015/TT-BYT”. Đồng thời được hướng dẫn và thực hành quản lý trường hợp bệnh, quản lý báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo năm; hướng dẫn và thực hành quản lý ổ dịch... Giới thiệu hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm phiên bản nâng cấp phù hợp với địa giới hành chính mới theo sắp xếp lại đơn vị chính quyền 2 cấp tại địa phương; hướng dẫn thực hành nhập mới trường hợp bệnh truyền nhiễm; cập nhập báo cáo tuần, tháng bệnh truyền nhiễm; giám sát, phòng chống bệnh Chikungunya...

Giảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh Chikungunya.

Lớp tập huấn giúp cán bộ y tế tại các Trung tâm Y tế, cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân nắm bắt, sử dụng thành thạo các tính năng mới của phiên bản nâng cấp Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT- BYT; tăng cường năng lực giám sát, phát hiện sớm, báo cáo và xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà