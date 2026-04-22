Tập huấn, phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 22/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ và UBND các xã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho 182 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nhiều nội dung thiết thực: kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới; tuyên truyền Luật An ninh mạng; nhận diện phương thức, thủ đoạn và cách phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; cập nhật thông tin thời sự, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tình hình quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, những vấn đề cần quan tâm.

Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về Dân tộc và Tôn giáo; chuyên đề phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thông qua hội nghị, các nội dung tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho người có uy tín, qua đó phát huy tốt hơn vai trò “cầu nối” trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đình Giang