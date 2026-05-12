Kiểm tra an toàn đập, chủ động vận hành hồ chứa trước mùa mưa lũ tại Thủy điện Trung Sơn

Trung Sinh (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo đảm an toàn công trình thủy điện và chủ động ứng phó mùa mưa lũ năm 2026, Sở Công thương vừa tổ chức đoàn công tác kiểm tra an toàn đập và vận hành hồ chứa tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo).

Đại diện Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham gia đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cùng chính quyền các địa phương khu vực hạ du công trình.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa thủy điện; công tác quan trắc, kiểm định đập; quy trình vận hành hồ chứa; xây dựng phương án ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp cho vùng hạ du.

Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo Vũ Xuân Dũng báo cáo tình hình quản lý vận hành hồ chứa.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình quản lý vận hành hồ chứa, công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống quan trắc và cảnh báo xả lũ của nhà máy.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng triển khai đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì nghiêm chế độ trực vận hành, thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình, thiết bị nhằm bảo đảm hồ chứa vận hành an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Theo đánh giá của đoàn công tác, nhà máy đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. Công trình hiện vận hành ổn định, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão; đồng thời xây dựng đầy đủ phương án phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống thiên tai năm 2026.

Đoàn kiểm tra thực tế công trình.

Qua kiểm tra thực tế tại công trình, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của TSHPCo trong công tác quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa.

Doanh nghiệp cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, vật tư và phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh do thời tiết cực đoan, bất thường gây ra; bảo đảm khắc phục kịp thời các sự cố theo phương án đã được phê duyệt. Việc duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định cũng được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm an toàn cho môi trường và khu vực hạ du công trình.

Bổ sung quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Thông tin đối ngoại
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan hoạt động thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội và nền tảng trực...
Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Thời sự
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã gợi mở một bước chuyển rất đáng chú ý trong nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc: từ một giá trị chính trị- tinh thần truyền thống trở thành một năng lực,...
