Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Chiều ngày 04/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, tổ chức hướng dẫn tuyên truyền cho người dân tại khu vực bến neo đậu tàu, thuyền và các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xung quang khu vực bến Lạch Trường, xã Hoằng Tiến.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 hướng dẫn người dân thực hành công tác dập tắt cháy bình ga.

Chị Lê Thị Hồng, thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt bình ga do xảy ra cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1, phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, Đồn Biên phòng Hoàng Trường phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân về công tác PCCC trên tàu, thuyền.

Theo đó, các tàu thuyền đánh cá thường dự trữ một lượng lớn dầu diezel cùng với đó là các bình gas, các ngư cụ, can nhựa, mút xốp, đây đều là chất dễ cháy và có tốc độ cháy lan nhanh. Hệ thống dây điện bố trí chằng chịt, xếp chồng lên nhau, không được luồn trong các ống bảo vệ, các mối tiếp xúc với nước mặn lâu ngày dễ dẫn đến hư hỏng, chạm chập. Ngoài ra việc sử dụng bình ắc quy không an toàn, không đảm bảo chất lượng trên các tàu, thuyền đánh cá cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 tuyên truyền, phát tờ rơi cho hộ gia đình kinh doanh về công tác PCCC.

Cùng với đó, việc đun nấu, thắp hương thờ cúng, hút thuốc trên tàu; khu vực buồng máy là nơi chứa nhiều hơi dầu, nhờn, máy nổ hoạt động liên tục sinh ra nhiệt độ lớn là điều kiện thuận lợi và là nguyên nhân gây phát sinh cháy, nổ. Ngoài ra, các ngư dân sử dụng, tàng trữ trái phép chất nổ để đánh cá dễ dẫn đến nguy cơ cháy, nổ cao.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 tuyên truyền, phát tờ rơi cho hộ kinh doanh các vật liệu dễ gây cháy, nổ về công tác PCCC.

Sau buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng nhận định công tác PCCC và CNCH cho người dân và các hộ gia đình kết hợp với kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực. Các chủ tàu và người dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn PCCC.

Tiến Đông