Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Tiến Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 04/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, tổ chức hướng dẫn tuyên truyền cho người dân tại khu vực bến neo đậu tàu, thuyền và các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xung quang khu vực bến Lạch Trường, xã Hoằng Tiến.

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Chiều ngày 04/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, tổ chức hướng dẫn tuyên truyền cho người dân tại khu vực bến neo đậu tàu, thuyền và các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xung quang khu vực bến Lạch Trường, xã Hoằng Tiến.

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 hướng dẫn người dân thực hành công tác dập tắt cháy bình ga.

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Chị Lê Thị Hồng, thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt bình ga do xảy ra cháy.

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1, phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, Đồn Biên phòng Hoàng Trường phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân về công tác PCCC trên tàu, thuyền.

Theo đó, các tàu thuyền đánh cá thường dự trữ một lượng lớn dầu diezel cùng với đó là các bình gas, các ngư cụ, can nhựa, mút xốp, đây đều là chất dễ cháy và có tốc độ cháy lan nhanh. Hệ thống dây điện bố trí chằng chịt, xếp chồng lên nhau, không được luồn trong các ống bảo vệ, các mối tiếp xúc với nước mặn lâu ngày dễ dẫn đến hư hỏng, chạm chập. Ngoài ra việc sử dụng bình ắc quy không an toàn, không đảm bảo chất lượng trên các tàu, thuyền đánh cá cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ.

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 tuyên truyền, phát tờ rơi cho hộ gia đình kinh doanh về công tác PCCC.

Cùng với đó, việc đun nấu, thắp hương thờ cúng, hút thuốc trên tàu; khu vực buồng máy là nơi chứa nhiều hơi dầu, nhờn, máy nổ hoạt động liên tục sinh ra nhiệt độ lớn là điều kiện thuận lợi và là nguyên nhân gây phát sinh cháy, nổ. Ngoài ra, các ngư dân sử dụng, tàng trữ trái phép chất nổ để đánh cá dễ dẫn đến nguy cơ cháy, nổ cao.

Tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền cho các chủ tàu và người dân về PCCC

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 tuyên truyền, phát tờ rơi cho hộ kinh doanh các vật liệu dễ gây cháy, nổ về công tác PCCC.

Sau buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng nhận định công tác PCCC và CNCH cho người dân và các hộ gia đình kết hợp với kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực. Các chủ tàu và người dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn PCCC.

Tiến Đông

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #Giám đốc Công an tỉnh #Kế hoạch #xã Hoằng Tiến #Tàu thuyền #Cháy nổ #Lạch Trường #thực hiện #Đánh cá #công tác tuyên truyền

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đang giữa mùa hạ giá, khuyến mãi lớn nhất trong năm nhưng nhiều con phố thương mại ở khu vực TP Thanh Hóa cũ vẫn khá vắng vẻ, nhiều người bán hàng than ế. Bức tranh thương mại mùa khuyến mãi ở Thanh Hóa cũng giống nhiều đô thị lớn khác như thông tin...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh