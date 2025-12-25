Cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2026

Cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2026

Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội xuân 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 25/12/2025 đến ngày 16/3/2026.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh duy trì tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức các đợt ra quân kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT (đường bộ, đường sắt, đường thủy); trọng tâm là các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp trước, trong và sau Tết như: Vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách (chở quá số người quy định, đón, trả khách không đúng quy định...); Vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa (chở quá tải trọng, quá khổ, cải tạo thành thùng hàng...); Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm... Chú trọng vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát, camera AI nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm về TTATGT.

Phối hợp Sở Xây dựng, UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT, nhất là các trường hợp họp chợ trên lòng đường, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán theo quy định của pháp luật.

Tăng cường hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, địa bàn phục vụ tốt nhu cầu vui xuân, đón tết của Nhân dân; đặc biệt là tại các khu đô thị trung tâm, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường ra vào cao tốc.

Kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển các loại hàng cấm theo quy định (pháo, chất cháy nổ); hàng hóa gian lận thương mại (hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp); hàng hóa vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác vận tải hành khách, hàng hóa trước, trong và sau dịp Tết. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết; cung cấp thông tin về các tuyến vận tải hành khách và hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe, nhà ga huy động tối đa phương tiện bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chất lượng tốt, lái xe đủ điều kiện theo quy định để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp cao điểm Tết; nghiêm cấm các đơn vị vận tải lợi dụng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao để tự ý tăng giá vé trái quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2026, nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong các dịp lễ, tết.

UBND các phường, xã chỉ đạo Công an xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm về trật tự ATGT theo chỉ đạo của Công an tỉnh theo các chuyên đề; chú trọng xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm tại khu vực trung tâm đô thị, bến xe, sân bay, khách sạn, điểm du lịch, nơi xe cá nhân trá hình xe kinh doanh vận tải thường xuyên đón trả khách; xe khách dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch có tổ chức đón trả khách không đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, nghiên cứu, bố trí các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị... Xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán, đổ rác đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Tại Kế hoạch, Ban ATGT tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan trong đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự ATGT; đảm bảo đi lại thuận tiện và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội xuân 2026.

NM