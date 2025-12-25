Thanh Hóa tăng cường quản lý việc mua bán, cho thuê nhà ở xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 2991/UBND-CNXDKH, ngày 24/12/2025 về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo nội dung công văn, ngày 24/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Hải 1 do có sai phạm trong hoạt động dịch vụ tư vấn bất động sản liên quan đến việc đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy công tác quản lý trong lĩnh vực NOXH còn tồn tại sơ hở, thiếu sót, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm sai lệch mục tiêu an sinh xã hội của chính sách NOXH, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chủ động phòng ngừa sai phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, tại Công văn số 2991/UBND-CNXDKH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 13732/BXD-QLN ngày 19/11/2025 của Bộ Xây dựng, Công văn số 20735/UBND-CNXDKH ngày 24/11/2025 của UBND tỉnh và Công văn số 22337/UBND-CNXDKH ngày 16/12/20254.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc quy trình bán, cho thuê, cho thuê mua NOXH. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các nghị định sửa đổi, bổ sung; kiểm soát chặt chẽ việc ủy quyền, không để doanh nghiệp trung gian chi phối, can thiệp trái quy định vào quá trình xét duyệt.

Đồng thời, Sở tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành đối với việc ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới liên quan đến NOXH; việc thu, quản lý, hạch toán các khoản tiền của chủ đầu tư và doanh nghiệp có liên quan; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Thực hiện công bố đầy đủ, công khai danh mục dự án, quỹ căn hộ, giá bán, tiêu chí xét duyệt và danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua NOXH; thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về các dấu hiệu tiêu cực.

Rà soát việc sử dụng NOXH sau khi ký hợp đồng; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đứng tên hộ, chuyển nhượng trái phép, sử dụng sai mục đích.

Sở Tài chính, Thuế tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra việc kê khai, nộp thuế, hạch toán các khoản thu liên quan đến hoạt động bán, tư vấn, môi giới NOXH.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp xác minh điều kiện về thu nhập, nhà ở, đối tượng chính sách... của người đăng ký mua, thuê NOXH.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên trong quá trình kiểm tra, rà soát, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, kịp thời cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

NM