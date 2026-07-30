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Thời tiết ngày 30/7: Từ Thanh Hoá đến Huế cục bộ có nơi mưa rất to

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Ngày và đêm 30/7, các khu vực trên cả nước có mưa rào, mưa vừa và dông. Từ Thanh Hóa đến Huế cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/7: Từ Thanh Hoá đến Huế cục bộ có nơi mưa rất to

Ngày và đêm 30/7, các khu vực trên cả nước có mưa rào, mưa vừa và dông. Từ Thanh Hóa đến Huế cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/7: Từ Thanh Hoá đến Huế cục bộ có nơi mưa rất to

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 30/7, thời tiết các khu vực trên cả nước có mưa rào, mưa vừa và dông. Từ Thanh Hóa đến Huế cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

- Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm Cảnh báo, ngày và đêm 31/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông ban ngày tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-3,0m, biển động; đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-ngay-307-tu-thanh-hoa-den-hue-cuc-bo-co-noi-mua-rat-to-post1127096.vnp

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