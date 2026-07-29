Bát Mọt ứng phó tình huống khẩn cấp thiên tai

Với tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe Nhân dân lên trên hết, trước hết, xã biên giới Bát Mọt đã khẩn trương xây dựng phương án, xác định khu vực xung yếu, chủ động ứng phó với các loại hình thời tiết cực đoan.

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi xã Bát Mọt.

Sau mưa lớn kéo dài, cùng với lũ ống, lũ quét do ảnh hưởng của bão số 5 (tháng 8/2025), gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản của người dân và Nhà nước, xã Bát Mọt đã được UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp thiên tai. Đến cuối tháng 9/2025, địa phương này lại tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Theo báo cáo của UBND xã Bát Mọt, trong năm 2025, thiên tai đã tàn phá, làm hư hỏng nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông nối trung tâm xã với các thôn. Quốc lộ 47 qua địa bàn bị sạt lở chia cắt tới 16 điểm, 4 điểm bị vùi lấp, sụt lún nền đường. Mưa lũ còn gây sạt lở 35 điểm trên đường liên thôn, sạt lở cuốn trôi 1 mố cầu, vùi lấp 3 tràn, cuốn trôi khoảng 15,79ha đất nông nghiệp đang trồng lúa và các loại hoa màu, cùng nhiều nhà cửa của người dân bị tốc mái, hoặc sập đổ hoàn toàn...

Trong và ngay sau các đợt thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã kịp thời chỉ đạo tổ chức lực lượng khẩn trương triển khai phương án khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân, huy động lực lượng tổ chức sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập hoặc tốc mái. Từ nguồn vốn dự phòng cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, xã đã triển khai ngay công tác tu sửa, khắc phục các công trình bị hư hỏng, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân.

Khi hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2025 còn chưa khắc phục xong, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2026 có nguy cơ cao xuất hiện bão mạnh, siêu bão, mưa lớn, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất rất phức tạp và khó lường. Địa bàn xã Bát Mọt lại có nhiều sông, suối, địa hình chia cắt, phức tạp, nhiều công trình, nhà cửa được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, trình độ dân trí không đồng đều... đã gây sức ép lớn về công tác phòng chống thiên tai.

Ông Vi Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, cho biết: Xác định mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, xã Bát Mọt đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá xác định các khu vực trọng điểm xung yếu, sẵn sàng phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Triển khai ngay công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất và tổ chức diễn tập theo phương án đã lập để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra...

Theo đó, xã Bát Mọt tổ chức phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống thiên tai. Nhất là với một bộ phận người dân sinh sống ở khu vực ven sông suối thường có tâm lý chủ quan mưa lũ. Đồng thời, chỉ đạo các thôn rà soát cụ thể tình hình và đánh giá nguy cơ do thiên tai để chủ động xây dựng phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro.

Qua rà soát, xã Bát Mọt xác định trên địa bàn hiện có 80 hộ với 307 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét. Từ đó, xã đã chủ động phương án di dời những hộ dân này đến các khu vực an toàn theo vị trí định sẵn; chủ động phương án đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ bà con tại khu vực tránh trú trong nhiều ngày. Bên cạnh đó, xã Bát Mọt đã và đang tổ chức triển khai các công trình khắc phục hậu quả do mưa bão năm 2025 gây ra. Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, ông Vi Thanh Chung cho biết thêm: Hiện nay, tiến độ thi công các công trình này cơ bản đáp ứng kế hoạch. Xã sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thành các công trình phục vụ nhu cầu giao thương của Nhân dân cũng như công tác phòng, chống thiên tai.

Bài và ảnh: Thành Phan