Chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lớn từ chiều tối 27/7

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công văn số 64/CV-PTDS, ngày 27/7/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển.

Ảnh minh họa: Hoàng Đông

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với hoạt động của gió Đông Nam và hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối, đêm 27/7 đến hết ngày 31/7/2026, ở khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng biển cao 2-3m.

Thực hiện Công văn số 35/BCĐ-BNNMT ngày 27/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “Bốn tại chỗ” để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển: Các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thiên tai; tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài thông tin Duyên hải tỉnh Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng phát tin, tuyên truyền về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp phòng, chống, ứng phó nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

NM (Nguồn: Ban Chỉ huy PTDS tỉnh)