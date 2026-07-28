Làm sạch mã số thuế để minh bạch môi trường kinh doanh

Hàng chục nghìn mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa đang được rà soát, chuẩn hóa trong khuôn khổ chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, việc chuẩn hóa dữ liệu còn tạo nền tảng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Cán bộ thuế cơ sở 8 tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ thủ tục, xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch.

Thời gian qua, số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tiếp tục gia tăng. Đồng thời, tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn, ngành nghề kinh doanh. Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận; hướng dẫn thống nhất phương pháp rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu để bảo đảm mỗi mã số thuế phản ánh đúng tình trạng hoạt động thực tế của người nộp thuế. “Chúng tôi đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, các xã, phường xác lập nhanh thông tin định danh của người nộp thuế, như: tên doanh nghiệp, người nộp thuế; địa chỉ hoạt động, người đại diện pháp luật, trạng thái pháp lý. Bằng nhiều giải pháp khác nhau, yêu cầu người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan”, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy thông tin.

Qua rà soát của cơ quan thuế, toàn tỉnh còn trên 36% trong tổng số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần phải thực hiện thủ tục này. Con số ước tính khoảng hơn 100 nghìn mã số thuế cần phải làm sạch. Trong quá trình triển khai, sẽ có tối thiểu 80% người nộp thuế được rà soát để cập nhật thông tin cá nhân chủ, người đại diện theo pháp luật, thông tin liên hệ và dữ liệu liên quan phục vụ quản lý; 100% hồ sơ tồn trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế được rà soát, xác định lại trạng thái hiện tại, bảo đảm các hồ sơ tồn ảo (không phát sinh trong thực tế hoặc đã xử lý xong nhưng chưa được cập nhật kết quả) được cập nhật theo trạng thái thực tế.

Ngay khi bắt đầu chiến dịch, nhiều trường hợp cần làm sạch mã số thuế đã được thực hiện. Ví như tại Công ty TNHH Soto (xã Tiên Trang), khởi đầu là một chi nhánh sản xuất hàng may mặc, sau đó nâng quy mô lên thành doanh nghiệp. Theo cơ quan thuế, sau khi chuyển đổi, mã số thuế cấp chi nhánh vẫn giữ, kèm theo một khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước mà lẽ ra được hoàn lại ngay khi đóng mã số thuế. Chị Trương Thị Thu Hà, kế toán Công ty TNHH Soto, chia sẻ: “Cán bộ quản lý thuế đã tư vấn và hướng dẫn các biểu mục, các trình tự và dữ liệu về pháp luật để đơn vị hoàn thiện thủ tục đóng mã số thuế”.

Làm sạch mã số thuế - bước ngoặt lớn trong số hóa công tác quản lý thuế.

Tương tự, nhiều hộ kinh doanh khi nâng cấp lên doanh nghiệp nhưng không đóng mã số thuế cũ cũng đã được cơ quan thuế hướng dẫn làm thủ tục nhanh chóng. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, việc làm sạch mã số thuế sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Khi dữ liệu người nộp thuế được chuẩn hóa, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc sàng lọc đối tác, hạn chế nguy cơ giao dịch với những đơn vị đã ngừng hoạt động hoặc có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn. Cơ sở dữ liệu minh bạch giúp các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật có lợi thế cạnh tranh công bằng hơn.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai đến 31/12/2026. Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh do mình làm chủ hoặc đại diện pháp luật và sớm liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần phối hợp hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước khi làm thủ tục giải thể. Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cần xác định rõ nhu cầu khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động và thực hiện xử lý đầy đủ các nghĩa vụ về thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh trái quy định. Đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa đối với người nộp thuế tự nguyện hợp tác, khắc phục các sai sót. Ngược lại, các trường hợp đã được thông báo nhưng không phối hợp hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật sẽ bị áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định. “Mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng ở việc xử lý các mã số thuế không còn phù hợp với thực tế mà hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác và đồng bộ. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng”, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy khẳng định.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc