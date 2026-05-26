Vượt nắng nóng giữ nhịp ôn thi

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài có thời điểm lên đến gần 40 độ C vẫn không làm giảm nhịp ôn thi của các “sĩ tử” Thanh Hóa trong “cao điểm”.

Cô trò Trường THCS Đông Hải trong giờ ôn tập.

Giữa thời tiết khắc nhiệt của những ngày cuối tháng 5, cô trò Trường THCS Đông Hải, phường Hạc Thành vẫn miệt mài ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hải, cô giáo Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Toàn trường có tổng số 145 học sinh khối 9 đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức ôn tập cho học sinh theo đúng tinh thần Thông tư 29/2024/TT-BGĐĐT và được nhà trường duy trì đến hết ngày 29/5/2026, hoàn toàn miễn phí”.

Cô giáo Lưu Thị Mai, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Đông Hải.

Cô giáo Lưu Thị Mai, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Đông Hải cho biết: “Thời tiết nắng nóng kéo dài liên tục, có khi lên đến 39-40 độ C. Để học trò đến lớp đầy đủ, có tâm thế tốt để học tập, nhà trường đã phải khắc phục khó khăn, tổ chức ôn tập theo đúng kế hoạch để các em có đủ kiến thức, tự tin bước vào ỳ thi quan trọng sắp tới”.

Tại khu vực miền núi của tỉnh, dưới nắng nóng gay gắt, trong các phòng học, học sinh cuối cấp vẫn chăm chú nghe giảng, cặm cụi giải đề, gom nhặt kiến thức để chuẩn bị “vượt vũ môn”.

Cô trò Trường THPT Mường Lát trong giờ ôn tập.

Thầy giáo Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, xã Mường Lát cho biết: “Thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm, nhiều hôm nhiệt độ trong lớp học lên rất cao. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhà trường linh hoạt điều chỉnh thời gian ôn tập vào các buổi sáng, buổi chiều thời gian học sẽ được tổ chức muộn hơn hơn để tránh nóng”.

Những ngày này, không khí ôn thi cũng diễn ra khẩn trương tại Trường THCS&THPT Bá Thước, xã Pù Luông. Các lớp học được bố trí thêm quạt mát, nước uống để phục vụ học sinh trong thời gian cao điểm ôn thi. Với đặc trưng có cả học sinh khối 9 và khối 12 ôn thi nên nhà trường đã chủ động điều chỉnh lịch ôn tập phù hợp, tăng cường các tiết học vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước, cô giáo Hà Thị Thu cho biết: “Nhà trường luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa đảm bảo sức khỏe, vừa có đủ thời gian ôn luyện hiệu quả trước kỳ thi. Do đó, cùng với việc củng cố kiến thức, giáo viên thường xuyên động viên tinh thần, không tạo áp lực để học sinh yên tâm học tập”.

Cô trò Trường THPT Cẩm Thủy 3 trong giờ ôn tập.

Dưới cái nóng bỏng rát của vùng miền núi Thanh Hóa, thầy trò Trường THPT Cẩm Thủy 3, xã Cẩm Thạch cũng đang miệt mài ôn thi.

Thầy giáo Ngô Tiến Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cẩm Thủy 3 chia sẻ: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Khắc phục khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, nhà trường tập trung tổ chức cho học sinh ôn thi; đồng thời thường xuyên nhắc nhở học sinh đi lại, ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe”.

“Sĩ tử” Thanh Hóa trong “cao điểm” ôn thi.

Cùng với việc tăng cường quạt mát, điều hòa và điều chỉnh lịch học phù hợp, các trường trên địa bàn tỉnh còn bố trí nhân viên y tế, tư vấn tâm lý học đường túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ học sinh, đồng thời bảo đảm nguồn nước uống đầy đủ, phối hợp nhắc nhở phụ huynh chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý nhằm giúp học sinh duy trì sức khỏe tốt trong giai đoạn thời tiết khắc nghiệt, chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng sắp tới.

