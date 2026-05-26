Lấp lánh những tấm huy chương quốc tế

Tại Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026 tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 17-25/5, hai học sinh lớp 11 chuyên Vật lí của Trường THPT Chuyên Lam Sơn là Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh đã xuất sắc giành Huy chương Đồng, mang niềm tự hào về cho xứ Thanh. Đặc biệt, Lê Duy Khánh ghi tên mình vào tốp 5 học sinh của Việt Nam tiếp tục tham dự Olympic Vật lí quốc tế tại Colombia vào tháng 7 tới.

Các em Lê Duy Khánh (thứ 2 từ trái qua phải) và Mai Văn Khánh (thứ 3 từ trái qua phải) cùng thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn (ngoài cùng bên phải) và thầy Nguyễn Bá Tư (ngoài cùng bên trái).

Lê Duy Khánh - niềm tự hào của xứ Thanh trên đấu trường quốc tế

Lê Duy Khánh sinh ra trong một gia đình luôn coi trọng sự học và tinh thần nỗ lực vươn lên. Bố em công tác trong ngành điện, mẹ là cán bộ quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, anh trai đang du học tại Pháp theo chương trình trao đổi sinh viên. Sự tận tâm trong công việc của bố mẹ, tinh thần ham học của anh trai đã trở thành nguồn động lực để em theo đuổi đam mê khoa học và khát vọng vươn tới những sân chơi trí tuệ lớn.

Ngay từ những năm học THCS, Duy Khánh đã bộc lộ năng khiếu nổi bật với môn Vật lí khi liên tiếp giành giải Nhì cấp tỉnh năm lớp 8 và lớp 9. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, em trở thành Á khoa chuyên Vật lí của Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Bước chân vào ngôi trường có bề dày thành tích dạy và học của xứ Thanh, em nhanh chóng ghi dấu ấn với thầy cô và bạn bè bằng nhiều thành tích nổi bật. Năm học lớp 10, em đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và là thủ khoa môn Vật lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ. Sau đó, em tiếp tục đoạt giải Nhất, thủ khoa cấp tỉnh kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Đặc biệt, ngay từ năm lớp 10, em đã được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giành giải Nhì. Năm lớp 11, em bứt phá khi giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí và giữ vị trí thủ khoa toàn quốc. Tiếp nối thành tích ấy, em được chọn vào Đội tuyển Olympic Vật lí châu Á - APhO 2026 tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 17 - 25/5/2026. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ 209 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại sân chơi trí tuệ lớn của châu lục, em giành được tấm Huy chương Đồng danh giá. Đặc biệt, em còn lọt tốp 5 học sinh của Việt nam tiếp tục dự thi Olympic Vật lí quốc tế tại Colombia vào tháng 7 tới.

Đằng sau những thành tích ấy là những tháng ngày em miệt mài bên trang sách và kiên trì trước những bài toàn khó. Thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển của em cho biết: “Lê Duy Khánh là học sinh có khả năng tự học rất tốt và luôn giữ được sự bình tĩnh trước những áp lực. Em không dễ bỏ cuộc trước những bài tập khó mà luôn kiên trì tìm ra hướng giải quyết đến cùng”.

Hai em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh.

Mai Văn Khánh - dấu ấn của sự bền bỉ và khát vọng chinh phục tri thức

Cùng học lớp 11 chuyên Vật lí tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn và trải qua những tháng ngày miệt mài ôn luyện đội tuyển, Mai Văn Khánh cũng để lại dấu ấn riêng bằng sự bền bỉ và tinh thần tự học.

Sự tự giác ấy được hình thành rất sớm khi em lớn lên trong gia đình có mẹ là biên dịch viên tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và bố công tác tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3. Do đặc thù công việc bận rộn của bố mẹ, từ nhỏ, em đã quen với việc tự sắp xếp thời gian học tập và chủ động tìm tòi kiến thức.

Bằng tinh thần học tập nghiêm túc, Mai Văn Khánh đã từng bước khẳng định mình qua nhiều kỳ thi chọn học sinh giỏi. Từ bậc THCS, em đã nhiều lần đoạt giải cao môn Vật lí cấp tỉnh. Sau đó, em đỗ vào chuyên Vật lí Trường THPT Chuyên Lam Sơn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học của mình.

Năm 2025, Mai Văn Khánh giành Huy chương Vàng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ. Khi mới học lớp 10, em đã xuất sắc giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí. Năm học lớp 11, em đoạt giải Nhì quốc gia và được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026.

Tại sân chơi trí tuệ quy tụ nhiều học sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia, em đã bình tĩnh vượt qua áp lực và mang về tấm Huy chương Đồng đầy tự hào cho đoàn Việt Nam. Thành tích mà em giành được không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày nỗ lực bền bỉ mà còn là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò dưới mái trường chuyên Lam Sơn.

“Nhìn con trưởng thành hơn sau hành trình tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026, gia đình tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Điều quý giá nhất không chỉ là tấm huy chương mà còn là sự tự tin, bản lĩnh và ý chí mà con có được sau hành trình dài ôn thi. Gia đình rất biết ơn thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển của con là Nguyễn Bá Tư, thầy cô Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các bạn lớp 11 chuyên Vật lí đã luôn yêu thương, đồng hành cùng con” - chị Trần Thị Hằng, mẹ của em Mai Văn Khánh xúc động chia sẻ.

Các em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh bên người thân.

Từ những nỗ lực dưới mái Trường THPT chuyên Lam Sơn đến dấu ấn trên đấu trường quốc tế, hành trình của Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh đã góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của giáo dục xứ Thanh. Phía sau những tấm huy chương lấp lánh là câu chuyện về nghị lực và khát vọng chinh phục tri thức của hai chàng trai xứ Thanh. Thành tích đạt được ấy sẽ là hành trang quý giá để hai em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê khoa học và tiếp tục tiến xa hơn trên con được học tập và phát triển bản thân.

Tường Vân