Khen thưởng 2 học sinh đoạt thành tích tại Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026

Sáng 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, khen thưởng 2 học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt thành tích tại Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa khen thưởng giáo viên và học sinh đoạt thành tích tại Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026.

Tham gia Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026, hai học sinh Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, lớp 11 chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đều giành HCĐ. Trong đó, em Lê Duy Khánh xuất sắc lọt vào tốp 5 học sinh của Việt Nam tiếp tục dự thi Olympic Vật lí quốc tế tại Colombia vào tháng 7 tới.

Thành tích đạt được của hai em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh đã góp phần đưa đoàn Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế bày tỏ vui mừng, tự hào trước những thành tích mà hai học sinh Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt được.

Khẳng định kết quả này thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh, giáo viên và nhà trường; là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa; Giám đốc Sở GD&ĐT tin tưởng với truyền thống hiếu học và năng lực thực sự, các em sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập, ôn luyện để đạt được những thành tích cao hơn nữa.

Em Mai Văn Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Lam Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Lam Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, hai học sinh Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành GD&ĐT trong suốt quá trình học tập; sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình, yêu thương của thầy giáo Nguyễn Bá Tư - giáo viên môn Vật lí và các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

“Đây sẽ là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục nỗ lực trong học tập, quyết tâm thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế trong tháng 7 tới”, em Lê Duy Khánh chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lam Sơn cùng các em học sinh đoạt giải.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tặng hoa và quà, chúc mừng thành tích của các em học sinh, thể hiện sự trân trọng, kỳ vọng của lãnh đạo ngành đối với thế hệ học sinh tài năng của tỉnh.

Linh Hương