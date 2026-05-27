Người thầy “truyền lửa” đam mê Toán học cho học sinh

Thầy giáo Trần Đức Nội, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán Trường THPT Đông Sơn 1 luôn được đồng nghiệp, học sinh yêu quý bởi sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần đổi mới không ngừng. Ở thầy là hình ảnh mẫu mực của người đảng viên và trách nhiệm của một nhà giáo luôn hết lòng vì học sinh.

Thầy giáo Trần Đức Nội trong giờ dạy học.

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Hồng Đức, năm 2002, thầy Nội bắt đầu hành trình gieo chữ tại Trường THPT Tĩnh Gia 2. Năm 2004, thầy chuyển công tác về Trường THPT Đông Sơn 1 và gắn bó cho đến nay. Gần 25 năm đứng trên bục giảng cũng là chừng ấy năm thầy miệt mài gieo tri thức, truyền cảm hứng và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh.

Là giáo viên giảng dạy môn Toán - môn học vốn được nhiều học sinh cho là khô khan và khó tiếp cận - thầy Nội luôn trăn trở tìm tòi những phương pháp giảng dạy phù hợp để khơi dậy niềm say mê học tập ở học sinh. Thầy Nội chia sẻ: “Trong mỗi bài giảng, tôi luôn cố gắng gắn kiến thức với thực tiễn cuộc sống để học sinh hiểu rằng toán học không chỉ là những con số hay công thức khô cứng mà còn hiện diện rất gần gũi trong đời sống hằng ngày. Khi học sinh cảm nhận được ý nghĩa và tính ứng dụng của môn học, các em sẽ học bằng sự hứng thú và chủ động hơn”.

Chính cách dạy học gần gũi, dễ hiểu ấy đã giúp nhiều học sinh dần yêu thích môn Toán, mạnh dạn vượt qua tâm lý e ngại để vươn lên trong học tập. Không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Nội còn là một trong những giáo viên tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tại nhà trường. Thầy tích cực xây dựng bài giảng điện tử, cập nhật các dạng đề mới, biên soạn tài liệu ôn tập khoa học phục vụ học sinh. Đặc biệt, thầy cùng nhóm giáo viên Toán cốt cán của tỉnh triển khai hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá học sinh trên nền tảng Azota.vn. Việc tổ chức các chương trình ôn tập trực tuyến do thầy và đồng nghiệp khởi xướng đã tạo sức lan tỏa lớn trong toàn tỉnh. Hằng năm, thầy kết nối hơn 100 giáo viên và hàng nghìn học sinh tham gia các chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi học sinh giỏi, đánh giá năng lực và đánh giá tư duy trên nền tảng số. Đây là mô hình thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Điều khiến đồng nghiệp và học trò quý mến ở thầy không chỉ là chuyên môn vững vàng mà còn ở sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với học sinh. Với phương châm “sát sao - đồng hành - linh hoạt”, thầy luôn quan tâm tìm hiểu năng lực, hoàn cảnh của từng em để có phương pháp hỗ trợ phù hợp. Theo thầy, mỗi học sinh đều có những khả năng riêng cần được khơi gợi và phát huy. Người giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn phải biết lắng nghe, sẻ chia và truyền cảm hứng để các em vững tin vươn lên trong học tập. Chính sự tận tâm ấy đã giúp nhiều học sinh có học lực trung bình tiến bộ rõ rệt, trở thành học sinh khá, giỏi. Dưới sự dìu dắt của thầy, đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của Trường THPT Đông Sơn 1 nhiều năm liên tục đạt thành tích cao. Đến nay, thầy đã trực tiếp bồi dưỡng cho 36 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 3 giải nhất, 12 giải nhì, 14 giải ba và 7 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, có 27 học sinh đoạt giải Toán bằng máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh, 10 học sinh đoạt giải Toán qua internet cấp quốc gia và 28 học sinh đoạt giải Toán qua internet cấp tỉnh. Nhiều học sinh do thầy trực tiếp giảng dạy đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đỗ vào các trường đại học tốp đầu cả nước.

Bên cạnh đó, thầy Trần Đức Nội còn là giáo viên có uy tín cao trong công tác chuyên môn của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Hơn 10 năm liên tục, thầy được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là giáo viên cốt cán môn Toán của tỉnh. Thầy nhiều lần tham gia báo cáo viên tại các lớp tập huấn đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; tham gia hội đồng ra đề thi học sinh giỏi và các kỳ khảo sát chất lượng của ngành...

Không chỉ nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”, thầy Nội còn tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm và có 7 sáng kiến đoạt giải B và C cấp ngành. Tiêu biểu là các sáng kiến: “Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy khái niệm giới hạn dãy số”; “Vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh”; “Dạy học chủ đề Vectơ trong không gian theo phương pháp và kỹ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học”...

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục, nhiều năm liên tục thầy Nội đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thầy giáo Nguyễn Tài Khôi, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đông Sơn 1, cho biết: “Thầy Trần Đức Nội không chỉ là một đảng viên gương mẫu, nhà giáo có chuyên môn vững vàng mà còn là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy. Những đóng góp của thầy đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa”.

Bài và ảnh: Thanh Huê