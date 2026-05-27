Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chuẩn bị cho kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), các đơn vị liên quan, các địa phương đang tích cực chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy, học của các nhà trường.

Trường THPT Hoàng Lê Kha đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 51.366 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, tăng 7.927 TS so với năm trước. Trong đó, TS đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn là 1.313 TS; TS đăng ký dự thi vào Trừng THPT Dân tộc nội trú là 987; TS đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập còn lại là 49.066. Để đáp ứng yêu cầu kỳ thi, toàn tỉnh thành lập 91 hội đồng coi thi.

Quán triệt tinh thần tích cực, chủ động, không chủ quan trong mọi tình huống, các trường được lựa chọn đặt hội đồng thi đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS.

Xã Cẩm Thạch có 4 trường THCS và 1 trường THPT đóng trên địa bàn. Toàn xã có 374 TS đăng ký dự thi vào lớp 10. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, UBND xã đã ban hành kế hoạch về tổ chức các kỳ thi, hội thi, trong đó chú trọng ôn thi vào lớp 10 cho học sinh.

Bà Lê Thị Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Thạch, cho biết: “Đây là kỳ thi rất quan trọng, phản ánh chất lượng đầu ra, chất lượng giáo dục đại trà của các trường THCS. Để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận tiện, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo thi, tập trung rà soát cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ kỳ thi trên địa bàn. Các phương án bảo đảm an toàn cho TS và các điểm thi khi có diễn biến bất thường của thời tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc”.

Năm học 2026-2027 Trường THPT Cẩm Thủy 3 (xã Cẩm Thạch) được giao chỉ tiêu 7 lớp với 315 học sinh. Trong khi đó, nhà trường có 396 TS đăng ký dự thi và 4 TS được tuyển thẳng.

Thầy giáo Ngô Tiến Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cẩm Thủy 3 chia sẻ: “Nhà trường đã chuẩn bị 14 phòng thi, các phòng bảo quản đề thi, bài thi và khu vực phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ thi đều đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị theo quy định. Đến nay, mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đã sẵn sàng”.

Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Thủy 2 (xã Cẩm Tân), để phục vụ tốt nhất cho 423 TS đăng ký dự thi, nhà trường đã bố trí các phòng thi, trang bị đầy đủ bàn ghế, quạt mát và nước uống...

Thầy giáo Trần Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 2, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, công tác tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quy chế thi cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi cũng đã được triển khai nghiêm túc nhằm hướng tới một kỳ thi an toàn, hiệu quả và đúng quy chế”.

Là một trong những hội đồng thi có số lượng TS đăng ký dự thi đông, Trường THPT Hoàng Lê Kha (xã Hà Trung) cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, điện lực, y tế địa phương nhằm siết chặt an ninh trật tự và sẵn sàng phương án ứng phó với thời tiết nắng nóng.

“Mục tiêu cao nhất của nhà trường là tạo mọi điều kiện thuận lợi để các TS yên tâm bước vào phòng thi với sự chuẩn bị tốt nhất”, thầy giáo Mai Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lê Kha chia sẻ.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức 1 kỳ thi chung để tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT công lập và lớp 10 THPT dân tộc nội trú. Các TS thực hiện 3 bài thi bắt buộc là: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Những TS có nguyện vọng thi vào các lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên tương ứng.

Cùng với sự chủ động của các nhà trường, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi; phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong đó, lực lượng công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn; bảo mật đề thi, bài thi; phòng chống gian lận thi cử; phân luồng giao thông tại các khu vực thi. Ngành y tế chuẩn bị các phương án chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành điện lực chuẩn bị phương án cấp điện an toàn. Đoàn thanh niên và các tổ chức hỗ trợ triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi, đồng hành với thí sinh trong suốt kỳ thi...

Với mức độ cạnh tranh cao, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hàng năm luôn là kỳ thi thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đến thời điểm này, các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định, tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Bài và ảnh: Linh Hương