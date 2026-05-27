Dân kỹ thuật học đại học từ xa trường nào phù hợp?

Nhu cầu học đại học từ xa đang tăng ở nhóm lao động kỹ thuật và công nghệ trong thời gian gần đây. Nhiều người chọn liên thông hoặc văn bằng 2 để bổ sung bằng cấp, tăng trình độ chuyên môn hiện tại. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp năm 2025 đạt khoảng 29,2%, tăng nhẹ so với năm trước. Là một người trong ngành kỹ thuật muốn học đại học từ xa thì nên chọn trường nào phù hợp, cùng Báo Thanh Hoá tìm hiểu trong bài viết này.

Người làm ngành kỹ thuật có phù hợp với hình thức học từ xa?

Người làm kỹ thuật thường có lịch làm việc không cố định, nhiều người làm theo ca hoặc thường xuyên đi công trình. Vì vậy, việc theo học trực tiếp gặp khá nhiều khó khăn, học từ xa giúp người học chủ động thời gian hơn.

Nhóm này cũng có lợi thế về khả năng tự học và tiếp cận công nghệ từ sớm khi còn học đại học, cao đẳng. Đây là yếu tố quan trọng với mô hình đào tạo trực tuyến của nhiều trường đại học. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có bằng đại học với các vị trí quản lý hoặc kỹ thuật chuyên sâu. Theo nhiều báo cáo tuyển dụng, lĩnh vực công nghệ đang thiếu hụt nhân lực khá lớn, điển hình như ngành công nghệ thông tin thiếu khoảng 200.000 nhân sự năm 2025.

Ngoài ra, nhu cầu nhân lực công nghệ có thể đạt khoảng 2 triệu người vào năm 2030 cho thấy tiềm năng to lớn của ngành này. Nhận thấy cơ hội việc làm trong tương lai, nhiều người lao động lựa chọn học đại học từ xa để nâng cao tay nghề và có thêm cơ hội nghề nghiệp để cải thiện mức lương.

Dân kỹ thuật nên ưu tiên ngành học nào?

Công nghệ thông tin hiện vẫn là ngành được nhiều người lựa chọn. Nhu cầu tuyển dụng ở lĩnh vực này duy trì ở mức cao trong nhiều năm gần đây. Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam, năm 2025 ngành CNTT cần khoảng 700.000 lao động. Tuy nhiên, nguồn cung hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu mặc dù AI giải quyết nhiều vấn đề nhưng không thể thay thế các kỹ sư IT trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài CNTT, kỹ thuật máy tính cũng là ngành được quan tâm khá nhiều. Ngành này phù hợp với người làm hệ thống, phần cứng và thiết bị công nghệ.

Trong khi đó, kỹ thuật điện tử viễn thông phù hợp với nhóm làm việc tại doanh nghiệp sản xuất hoặc viễn thông.

Kỹ thuật xây dựng cũng là lựa chọn phổ biến với người đang làm công trình hoặc quản lý thi công. Nhiều lao động học thêm để phục vụ nhu cầu nâng ngạch nghề nghiệp.

Một số chuyên gia cho rằng người học nên ưu tiên ngành liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại để dụng thực tế thuận lợi hơn.

Khi chọn trường đại học từ xa cần lưu ý điều gì?

Người học nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo và hệ thống học trực tuyến của trường trước khi đăng ký. Ở miền Bắc, một số trường hiện triển khai đào tạo từ xa ở nhóm ngành kỹ thuật gồm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Đây là 2 trường có thương hiệu uy tín, lâu đời và hệ thống học tập chỉnh chu:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện đang đào tạo từ xa các ngành như công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử viễn thông.

Trong khi đó, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên có 2 ngành kỹ thuật đào tạo từ xa nổi bật đó là kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật máy tính.

Người học cũng nên quan tâm:

Hình thức thi cử

Thời gian học

Điều kiện liên thông

Chất lượng hỗ trợ học trực tuyến

Ngoài ra, nhiều người hiện quan tâm đến tính pháp lý của bằng đại học từ xa . Theo quy định hiện hành, bằng tốt nghiệp không còn ghi hình thức đào tạo, bằng cấp sẽ tương đương bằng chính quy.

Dân kỹ thuật nên học đại học từ xa trường nào?

Việc lựa chọn trường phụ thuộc vào ngành học và định hướng nghề nghiệp của mỗi người, không có lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Người làm công nghệ, ngồi văn phòng thường ưu tiên các ngành liên quan đến CNTT hoặc kỹ thuật máy tính. Trong khi đó, lao động nhà máy, làm công trình thường quan tâm điện, kỹ thuật xây dựng hoặc kỹ thuật công nghiệp.

Một số người học liên thông để hoàn thiện bằng cấp. Nhiều người khác chọn văn bằng 2 nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Hiện nay, nhiều trường đã mở rộng mô hình đào tạo trực tuyến dành cho người đi làm, giúp người học dễ tiếp cận tấm bằng đại học hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng bằng cấp chỉ là một phần trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Kỹ năng thực tế vẫn là yếu tố được doanh nghiệp đánh giá cao. Một số báo cáo cho thấy gần 70% sinh viên CNTT mới ra trường cần đào tạo thêm trước khi làm việc thực tế. Điều này cho thấy người học cần chú trọng khả năng ứng dụng thay vì chỉ tập trung vào bằng cấp.

Địa chỉ đăng ký học ngành kỹ thuật từ xa uy tín

Hiện nay, người học có thể tìm hiểu và đăng ký các chương trình đào tạo từ xa khối ngành kỹ thuật thông qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị hỗ trợ tuyển sinh uy tín vẫn là yếu tố được nhiều người quan tâm.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin tuyển sinh tại Tuyển Sinh Trực Tuyến – kênh cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo từ xa dành cho người đi làm, học liên thông và văn bằng 2.

Tại đây, người học được hỗ trợ tìm hiểu ngành học, hình thức đào tạo, học phí và lộ trình phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hình thức tư vấn và đăng ký trực tuyến cũng giúp tiết kiệm thời gian cho người đang đi làm.

Mọi thông tin xin liên hệ: