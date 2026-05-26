Trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn Trường THCS Hải Hà

Hưởng ứng Thánh hành động vì trẻ em năm 2026, sáng 26/5, tại Trường THCS Hải Hà, phường Nghi Sơn, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình trao tặng tủ sách, học bổng và ba lô cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa cùng tác giả cuốn sách “Chuyện Teen” Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Ngọc Minh Khuê trao tặng sách và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lại Thế Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa trao tặng ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Hải Hà.

Theo đó, chương trình trao tặng 3 tủ sách với khoảng 1.200 đầu sách cho Trường THCS Hải Hà; đồng thời trao 8 suất học bổng, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 20 chiếc ba lô cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích khá, giỏi trong học tập.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “Tủ sách ước mơ 2026” được phát động trên nền tảng thiennguyen.app của Trung tâm, nhằm gây quỹ hỗ trợ sách và học bổng cho trẻ em khó khăn.

Chiến dịch do hai học sinh Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Ngọc Minh Khuê, lớp 8H Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), đồng tác giả cuốn sách “Chuyện Teen” khởi xướng, phối hợp cùng Trường THCS Trưng Vương và các đại sứ “Cùng con đi khắp thế gian” thực hiện.

Hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời động viên, tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa cùng tác giả cuốn sách “Chuyện Teen” và các đại sứ “Cùng con đi khắp thế gian” trao tặng tủ sách cho nhà trường.

Tác giả cuốn sách “Chuyện Teen” Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Ngọc Minh Khuê và chiến dịch “Tủ sách ước mơ” góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

