Tặng quà trẻ mồ côi nhân dịp năm học mới 2025-2026

Ngày 15/8, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Dạ Lan tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ mồ côi nhân dịp năm học mới 2025-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự chương trình.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Giám đốc Công ty CP Dạ Lan tặng quà trẻ em mồ côi.

Nhân dịp năm học mới sắp tới, Công ty CP Dạ Lan đã trao kinh phí đỡ đầu và các phần quà gồm áo sơ mi, bánh kẹo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Thành Lập, Kiên Thọ, Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng trị giá các suất quà là hơn 30 triệu đồng.

Những phần quà được trao tận tay các em nhỏ, thể hiện tình yêu thương, tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đối với những hoàn cảnh kém may mắn của cán bộ và nhân viên Công ty CP Dạ Lan.

Tại buổi trao quà, các cháu được dự buổi liên hoan tiệc ngọt tình cảm, ấm cúng.

Từ năm 2021, Công ty CP Dạ Lan nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi trên địa bàn các xã Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Thành Lập, Kiên Thọ, Minh Sơn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/trẻ/tháng cho đến khi các con đủ 18 tuổi. Kinh phí được chuyển hằng tháng thông qua các nhóm mẹ đỡ đầu tại cơ sở. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, công ty tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho các con. Đây hoạt động thiết thực nhằm động viên các con vượt qua nghịch cảnh, vững tin vươn lên trong cuộc sống.

Khánh Phương