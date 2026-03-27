Tăng cường sản xuất, sử dụng cát nhân tạo trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Việc đẩy mạnh sản xuất và sử dụng cát nghiền (cát nhân tạo) thay thế là yêu cầu cần thiết, cấp bách, góp phần bảo đảm nguồn cung vật liệu, ổn định thị trường và phục vụ tiến độ các dự án.

Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo của Công ty TNHH Hoàng Tuấn tại xã Tống Sơn. Ảnh: Ngọc Tiến.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường sản xuất, sử dụng cát nghiền (cát nhân tạo) trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cát xây dựng, dự báo sẽ tăng cao nhằm phục vụ triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm. Trong khi đó, nguồn cát tự nhiên ngày càng khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu. Do vậy, việc đẩy mạnh sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế là yêu cầu cần thiết, cấp bách, góp phần bảo đảm nguồn cung vật liệu, ổn định thị trường và phục vụ tiến độ các dự án.

Để tăng cường việc sản xuất, sử dụng cát nghiền trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nguồn cung cho các dự án, công trình trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức triển khai việc sử dụng cát nghiền trong các công trình trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Xây dựng ban hành định mức sử dụng; đồng thời thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án khai thác đá nghiên cứu bổ sung, lắp đặt các hạng mục dây chuyền sản xuất cát nghiền khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá, nhằm tăng nguồn cung cát xây dựng, từng bước thay thế cát tự nhiên. Kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất cát nghiền trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu vực không có mỏ cát tự nhiên; hướng dẫn các đơn vị sản xuất cát nghiền thực hiện đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ, đặc biệt đối với sản xuất cát mịn phục vụ xây, trát.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu ưu tiên xây dựng Kế hoạch đấu giá, cấp phép các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các địa phương, khu vực không có mỏ cát tự nhiên; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để lập Phương án quản lý địa chất, khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng năm 2026 và giai đoạn 2027–2030 tại Công văn số 435/SXD-KTVL ngày 15/01/2026 của Sở Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ vật liệu nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt “Chính sách hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất cát nhân tạo (cát nghiền) giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai dự án sản xuất, đầu tư hoặc nâng cấp, đổi mới công nghệ sản xuất cát nghiền theo quy định, bảo đảm cung cấp sản phẩm có chất lượng ra thị trường.

Đối với chủ đầu tư các dự án công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách chủ động liên hệ với các cơ sở sản xuất cát nghiền để chuẩn bị nguồn cung vật liệu khi đáp ứng các điều kiện theo quy định; đồng thời nghiên cứu áp dụng thí điểm cát nghiền tại một số hạng mục công trình đơn giản, ít ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và quy định hiện hành.

Đề nghị các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách nghiên cứu, xem xét ưu tiên sử dụng cát nghiền cho dự án, công trình trên cơ sở bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm góp phần hạn chế sử dụng cát tự nhiên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình trong quá trình sử dụng vật liệu thay thế này.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)