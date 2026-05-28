Chiến sĩ mới Sư đoàn 341 hoàn thành tốt nội dung "3 tiếng nổ"

Từ ngày 26 - 28/5, tại Thao trường huấn luyện (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa), Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 tổ chức kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” cho 330 đồng chí chiến sĩ mới, 48 cán bộ khung huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ.

Dự và chỉ đạo cuộc kiểm tra có Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, thủ trưởng 3 cơ quan.

Tham gia điều hành và thực hiện “3 tiếng nổ” có cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8/e266 (đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới) và bộ phận phục vụ, bảo đảm.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ngay từ những buổi đầu huấn luyện chiến sĩ mới.

Các chiến sĩ mới bước vào các nội dung thực hành “3 tiếng nổ”.

Qua 3 tháng huấn luyện tại đơn vị, 330 đồng chí chiến sĩ mới đã bước vào các nội dung thực hành “3 tiếng nổ” (bắn súng tiểu liên AK bài 1, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích). 100% chiến sĩ mới đều thể hiện được bản lĩnh, thực hiện tốt kỹ thuật, tư thế, động tác trên thao trường trong quá trình kiểm tra, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy các cấp.

Kết quả chung đối với tập thể, bắn súng AK đạt khá, đánh lượng nổ và ném lựu đạn đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều đồng chí có kết quả bắn cao, đạt loại giỏi, được thủ trưởng Quân khu, Sư đoàn tặng hoa bắn giỏi.

Dịp này, Hội Phụ nữ Sư đoàn cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, động viên chiên sĩ mới.

Duy Thùy (CTV)