Tân Dân tăng tốc chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai

Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn phường Tân Dân đang bước vào giai đoạn “nước rút”, với tinh thần khẩn trương, khoa học, quyết liệt và trách nhiệm cao. Mục tiêu của địa phương là hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc trước ngày 15/11.

UBND phường Tân Dân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thu thập hồ sơ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai và phát động chiến dịch cao điểm.

Tổng hợp từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Tân Dân, đến hết tháng 10/2025, toàn phường đã thu thập được 1.359 hồ sơ đất đai (không bao gồm hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nghi Sơn và Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cấp sau năm 2020). Trong đó, 858 hồ sơ đã được nhập dữ liệu, đạt 63,13%; 1.004 hồ sơ được quét, chia tách file, đạt 73,88%. Các khối dân cư có khối lượng hồ sơ lớn đều đã cơ bản hoàn tất khâu thu thập và chuẩn hóa thông tin. Các hồ sơ đang thế chấp tại ngân hàng hoặc thiếu giấy tờ gốc đang tiếp tục được rà soát và bổ sung để bảo đảm độ chính xác, đồng bộ trước khi nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo Trưởng Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Tân Dân, Lê Văn Minh, quá trình triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai, phường Tân Dân gặp nhiều khó khăn cả về kỹ thuật lẫn phối hợp thực hiện. Nguyên nhân đến từ những khó khăn chung cũng như đặc thù riêng của địa phương. Phần lớn hồ sơ đất đai đã cũ, nhiều giấy tờ bị rách nát, tẩy xóa, hoặc thông tin không khớp với hiện trạng sử dụng, gây khó khăn trong đối soát và nhập liệu. Dữ liệu đất đai tồn tại ở nhiều định dạng khác nhau, từ bản giấy đến file điện tử, chưa được chuẩn hóa; một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp qua nhiều giai đoạn có sự sai lệch về tọa độ, diện tích, ranh giới.

Cùng với đó, công tác phối hợp cũng gặp vướng mắc khi nhiều hộ dân đi làm ăn xa, không có mặt để cung cấp, xác minh thông tin. Một số người dân còn e ngại, chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch nên chưa chủ động phối hợp cung cấp giấy tờ hoặc lo lắng phát sinh các thủ tục hành chính khác. Sự liên thông giữa UBND phường và các cơ quan liên quan như môi trường, công an, tư pháp... còn chưa thật sự nhịp nhàng... Những yếu tố này khiến tiến độ rà soát, cập nhật và đồng bộ dữ liệu đất đai trên địa bàn phường bị ảnh hưởng, đòi hỏi chính quyền cơ sở phải chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn trong xử lý.

Sau khi kết thúc đợt 1 triển khai, ngày 31/10, UBND phường Tân Dân đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thu thập hồ sơ “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời phát động đợt cao điểm hoàn thành chiến dịch. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tân Dân, Đậu Văn Đồng, đây không chỉ là đợt cao điểm về tiến độ mà còn là giai đoạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. UBND phường đặt mục tiêu vừa đảm bảo tiến độ, vừa nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào “đúng - đủ - sạch - sống” theo đúng yêu cầu của chiến dịch. “Từ nay đến ngày 15/11, phường sẽ bước vào 2 tuần cao điểm, huy động toàn bộ cán bộ, công chức và 20 tổ dân phố cùng vào cuộc. Mỗi cán bộ phụ trách địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo không bỏ sót, không sai lệch”, ông Đồng cho biết.

Một điểm nổi bật trong quá trình triển khai chiến dịch tại Tân Dân là việc cán bộ, công chức phường đã thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu nhập liệu và nhận dạng thông tin. Công nghệ AI được tích hợp sẽ tự động bóc tách và nhập dữ liệu, đối chiếu thông tin với hệ thống bản đồ địa chính điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đánh giá sơ bộ, việc áp dụng AI đã rút ngắn thời gian nhập liệu so với thao tác thủ công, đồng thời giảm đáng kể sai sót do con người. Cán bộ địa chính và các tổ kỹ thuật chỉ cần rà soát, hiệu chỉnh và xác nhận thông tin đầu ra trước khi đồng bộ. Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ cấp xã ở Tân Dân, góp phần giảm áp lực trong những thời điểm khối lượng công việc lớn và nâng cao hiệu quả làm việc trong thời gian tới.

Với tinh thần “làm đến đâu chắc đến đó”, UBND phường Tân Dân hiện đang phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, từng tổ dân phố; lập kế hoạch làm việc, tổ chức giao ban để rà soát tiến độ và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền đến người dân được triển khai linh hoạt, trực tiếp đến từng hộ, giúp họ hiểu rõ ý nghĩa của việc làm sạch dữ liệu đất đai đối với quyền lợi chính đáng của bản thân.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là bước chuyển căn bản trong quản lý đất đai minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Mỗi dữ liệu được “sống lại”, sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Phường đặt mục tiêu đến ngày 10/11 hoàn tất việc nhập toàn bộ hồ sơ còn lại, chuyển sang khâu đối soát, nghiệm thu, và kết nối dữ liệu với hệ thống trung tâm của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Dân, Đậu Văn Đồng cho biết.

Bài và ảnh: Tùng Lâm