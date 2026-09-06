Vòng 1 V.League 2026/2027: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng

Tân binh Guindo ghi cú đúp, góp công lớn giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng trong trận ra quân tại LPBank V.League 1 2026/2027, diễn ra chiều 06/9 trên sân Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự khán, cổ vũ trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Dự khán và cổ vũ trận đấu có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự khán trận đấu.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm tạo được sức ép về phía khung thành Đà Nẵng. Phút 12, từ quả đá phạt của Văn Tùng, Thanh Nam băng vào đánh đầu cắt mặt, mở tỷ số 1-0 cho Thanh Hóa.

SVĐ Thanh Hoá được phủ vàng bởi khán giả nhà.

CLB Thanh Hoá ăn mừng bàn mở tỉ số đầy cảm xúc.

Sau bàn thua, Đà Nẵng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 41, Pissano thực hiện cú sút phạt hiểm hóc vào góc gần nhưng thủ môn Thanh Diệp xuất sắc cản phá, giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức ép và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 50, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Saponjic chớp thời cơ dứt điểm, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Phút 57, Saponjic tiếp tục đưa bóng vào lưới Thanh Hóa sau pha thoát xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo của Đà Nẵng đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Sau đó, Thanh Hóa dần lấy lại thế trận. Những cầu thủ được tung vào sân giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ Đà Nẵng.

Phút 69, tân binh Guindo có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, buộc Fracchia phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, chính Guindo thực hiện thành công, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 2-1 ở phút 71.

Tân binh Guindo (trái) lập cú đúp trong ngày ra mắt.

Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thanh Hóa. Phút 83, đội chủ nhà tổ chức tấn công bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Guindo đệm bóng cận thành chính xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút cuối trận diễn ra kịch tính. Phút 88, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho Đà Nẵng hưởng phạt đền. Phút 90, Pissano thực hiện thành công quả đá 11m, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Đà Nẵng.

Chung cuộc, CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng, giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn. Đáng chú ý, tân binh Guindo đã có màn ra mắt ấn tượng với cú đúp bàn thắng, trở thành người hùng trong chiến thắng nghẹt thở của đội bóng xứ Thanh.

Hoàng Sơn