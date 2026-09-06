CAHN thắng Hà Tĩnh nhờ quyết định VAR tranh cãi; Haaland chạm mốc 300 bàn lịch sử

Công an TPHCM hạ Hà Nội FC, Ninh Bình đại thắng trên sân Lạch Tray; Bắn súng Việt Nam được treo thưởng khủng trước thềm ASIAD 20; Real Madrid chìm sâu trong khủng hoảng nhân sự trước thềm Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (6/9).

CAHN thắng Hà Tĩnh nhờ quyết định VAR tranh cãi

Công an Hà Nội (CAHN) đã có khởi đầu V.League 2026/27 đầy nhọc nhằn khi đánh bại Hà Tĩnh 2-0 trên sân Hàng Đẫy tối 5/9.

VAR “cứu” Công an Hà Nội (áo đỏ) một bàn thua trong hiệp 1.

Dù chơi lép vế và chịu sức ép lớn, đội chủ nhà sớm vượt lên từ phút thứ 5 nhờ cú sút đổi hướng của Leo Artur. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 37 khi trọng tài VAR từ chối bàn gỡ hòa của Charles Atshimene bên phía Hà Tĩnh, sau khi xác định Daniel Passira việt vị và cản trở Đoàn Văn Hậu phòng ngự.

Thoát thua trong gang tấc, CAHN thi đấu thực dụng hơn và kết thúc trận đấu bằng pha lập công ấn định tỷ số 2-0 của Alan Grafite ở phút 83. Giành trọn 3 điểm ngày ra quân, thầy trò HLV Mano Polking có bước chạy đà thành công trước lịch thi đấu dồn dập sắp tới.

Công an TPHCM hạ Hà Nội FC, Ninh Bình đại thắng trên sân Lạch Tray

Loạt trận mở màn V-League 2026/27 tối 5/9 chứng kiến những màn so tài mãn nhãn. Trên sân Bình Dương, CLB Công an TPHCM đã triển khai lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo để khuất phục Hà Nội FC với tỷ số 3-1.

Tiến Linh ghi bàn cho CLB CA TPHCM. Ảnh: CLB CA TPHCM

Tiến Linh khai thông thế bế tắc trước khi Quốc Cường dứt điểm chạm người Thành Chung (từ cú sút của Jason Cummings) ấn định chiến thắng, khiến bàn gỡ của Andrew Jung bên phía đội khách trở nên vô nghĩa.

CLB Ninh Bình thắng 4-1 CLB Hải Phòng. Ảnh: VPF

Trong khi đó, tại Lạch Tray, CLB Ninh Bình tạo nên màn lội ngược dòng tưng bừng trước Hải Phòng. Dù để Milan Makaric chọc thủng lưới trước trong hiệp một, đội khách đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ với cú hat-trick rực sáng của Vinicius kết hợp cùng bàn thắng của Nguyễn Lê Phát, hoàn tất chiến thắng 4-1.

Bắn súng Việt Nam được treo thưởng khủng trước thềm ASIAD 20

Hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản, đội tuyển bắn súng Việt Nam với 15 xạ thủ tranh tài ở 18 nội dung đang tích cực chuẩn bị.

Xạ thủ Phạm Quang Huy - đương kim vô địch ASIAD tiếp tục được kỳ vọng tỏa sáng tại Nhật Bản. Ảnh: Quý Lượng

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình vừa công bố mức thưởng nóng hấp dẫn: 200 triệu đồng cho huy chương vàng (HCV), 100 triệu đồng cho HCB và 50 triệu đồng cho HCĐ.

Khoản thưởng này cộng dồn với chế độ đãi ngộ từ nhà nước (280 triệu đồng cho HCV) cùng phần thưởng phá kỷ lục. Với những gương mặt chủ lực như đương kim vô địch Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh, đội tuyển tiếp tục được kỳ vọng là “mỏ vàng” của thể thao nước nhà tại đấu trường châu lục.

Real Madrid chìm sâu trong khủng hoảng nhân sự trước thềm Champions League

Sau thất bại 0-1 trước Real Betis, Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho tiếp tục đón nhận tổn thất khi hậu vệ Marc Cucurella dính chấn thương nhẹ và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Inter Milan tại Champions League.

Cucurella gặp vấn đề thể trạng trong trận thua Betis. Ảnh: Reuters.

Sự vắng mặt tiềm năng này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lực lượng tại đội bóng Hoàng gia. Hiện tại, Real Madrid đã mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương như Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Endrick, đồng thời vắng Arda Guler, Bernardo Silva và Eduardo Camavinga do án treo giò.

Trong bối cảnh sứt mẻ nghiêm trọng, HLV Mourinho đang đối mặt bài toán nan giải để vực dậy đội bóng trước thềm thử thách châu Âu.

Haaland chạm mốc 300 bàn lịch sử giúp Man City thắng sát nút

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp cấp câu lạc bộ, giúp Man City đánh bại Coventry City 1-0 tại vòng ba Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland thắng Aurele Amenda trong pha tranh chấp trên không để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters

Pha lập công bằng đầu từ đường kiến tạo của tân binh đắt giá Enzo Fernandez ở phút 26 không chỉ mang về 3 điểm cho đoàn quân của HLV Enzo Maresca mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho tiền đạo người Na Uy.

Tottenham (áo trắng) vẫn chưa thể ghi bàn ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng phong độ khi hòa không bàn thắng với Nottingham Forest.

Dù tạo ra nhiều cơ hội và thoát thua nhờ VAR từ chối bàn thắng của đối thủ, đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi vẫn kéo dài chuỗi 270 phút đầu mùa chưa ghi nổi một bàn thắng, tạm đứng vị trí thứ 17 với vỏn vẹn một điểm sau ba vòng đấu.

HS