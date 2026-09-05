Đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm đào tạo vận động viên hàng đầu

Thể thao thành tích cao Thanh Hóa hiện nay không chỉ hướng tới thành tích, huy chương mà còn gắn chặt với nhiệm vụ phát triển nguồn vận động viên (VĐV) chất lượng cao, qua đó xây dựng hình ảnh địa phương năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

VĐV luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Nhiều lợi thế để phát triển thể dục thể thao

Thanh Hóa là địa phương có truyền thống dẫn đầu cả nước về phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao ở bình diện quốc gia và quốc tế. Trong quá khứ, thành tích phá kỷ lục thế giới môn bắn súng của cố xạ thủ Trần Oanh vào tháng 7/1962 tại Plzen (Tiệp Khắc cũ, nay là Cộng hòa Séc) được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận là VĐV xuất sắc nhất thế kỷ XX của Việt Nam vào năm 2000 đã mở ra một chương mới cho thể thao thành tích cao.

Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, thể thao Thanh Hóa luôn giữ được vị thế, truyền thống của mình. Qua 3 kỳ đại hội thể thao toàn quốc gần đây, thể thao Thanh Hóa đã xuất sắc giữ vị trí thứ 4. Tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới, hàng trăm VĐV Thanh Hóa trong thành phần các đội tuyển quốc gia qua các thời kỳ đều thi đấu tỏa sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Hàng năm, các đội tuyển của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tham gia hơn 100 giải đấu trong nước và quốc tế, giành khoảng trên dưới 1.000 huy chương các loại. Thành tích trên chính là cơ sở, nền móng quan trọng để thể thao Thanh Hóa phát triển, lớn mạnh cùng thể thao nước nhà trong nhiều năm qua.

Với diện tích rộng, dân số đông, Thanh Hóa có cơ sở để vừa phát triển thể thao quần chúng, vừa tìm kiếm, tuyển chọn những nhân tố nổi bật bổ sung cho thể thao thành tích cao. Lực lượng thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn, tạo ra nguồn nhân lực rất đáng kể cho việc tuyển chọn và đào tạo VĐV, giúp cho việc ngành thể thao có thể phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao từ sớm trở nên khả thi, từ đó làm phong phú thêm các đội tuyển thể thao.

Đặc biệt, tiềm năng của thể thao đã biến thành sức mạnh khi có sự đồng hành của cơ chế, chính sách. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án trọng điểm về phát triển TDTT. Nổi bật là các chính sách đãi ngộ thu hút tài năng, chế độ dinh dưỡng, thưởng VĐV, huấn luyện viên đạt thành tích cao, cũng như đề án đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện hiện đại. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đặt ra mục tiêu đưa thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Khi những lợi thế về truyền thống, con người, dân số, vị trí địa lý và chính sách được kết nối thành một chiến lược thống nhất, thể thao Thanh Hóa sẽ có thêm động lực để vươn lên, trở thành trung tâm đào tạo VĐV hàng đầu cả nước.

Biến lợi thế thành động lực

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long cho biết, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao hàng đầu cả nước, có khả năng đào tạo VĐV đạt chuẩn quốc tế và giành thành tích cao tại Olympic. Để đạt được tham vọng này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã chủ động đề xuất nâng quy mô đào tạo từ 800 lên 1.000 VĐV, trong đó đặc biệt ưu tiên 150 nhân tố cấp cao được hưởng chế độ đầu tư chuyên biệt. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng còn thể hiện qua kế hoạch đưa hàng trăm huấn luyện viên và VĐV đi tập huấn, thi đấu cọ xát tại các quốc gia có nền thể thao tiên tiến ở châu Á và châu Âu nhằm nâng cao bản lĩnh thi đấu và tư duy chiến thuật hiện đại.

“Nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao bằng sự tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD, môn thể thao thế mạnh của Thanh Hóa. Đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, VĐV trẻ. Tăng cường, thúc đẩy hợp tác với các trung tâm thể thao quốc gia và quốc tế. Đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và thi đấu. Ưu tiên bố trí nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với lực lượng VĐV có tiềm năng đạt huy chương tại các đấu trường thể thao lớn như Olympic, ASIAD là cách làm thể thao Thanh Hóa đang thực hiện”, ông Long cho biết.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đưa phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng. Hiện phong trào TDTT quần chúng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân với tỷ lệ 45% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; gia đình thể thao chiếm 31% số hộ; toàn tỉnh có 3.590 câu lạc bộ TDTT hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đây chính là nền tảng, động lực để phát triển thể thao thành tích cao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nguyễn Duy Tự nhận định: “Nhiều năm qua, Thanh Hóa không chỉ được xem là “cái nôi” đào tạo và cung cấp lực lượng VĐV chất lượng cao cho các đội tuyển quốc gia, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược cùng phương thức phát triển bài bản đối với thể thao đỉnh cao. Thời gian tới, ngành VH,TT&DL sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh đổi mới toàn diện công tác quản lý, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào khâu tuyển chọn, huấn luyện và y học thể thao. Thể thao Thanh Hóa quyết tâm biến những lợi thế về nhân lực, truyền thống thành sức mạnh cạnh tranh thực sự, đưa thể thao tỉnh nhà không chỉ vững vàng ở vị trí top đầu quốc gia mà còn tự tin vươn tầm châu lục”.

Bài và ảnh: Anh Tuân