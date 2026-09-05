Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn khai giảng năm học mới 2026-2027.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng cùng các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cùng các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Hòa cùng không khí chung của cả nước, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn diễn ra vui tươi, phấn khởi, tự hào vì những thành tích đã đạt được trong năm học 2025-2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 toàn trường có 86/90 học sinh dự thi đoạt giải, chiếm tỷ lệ 95,6%.

Cũng trong năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đã ghi dấu ấn đậm nét tại các đấu trường Olympic quốc tế và khu vực, với 1 HCB Olympic Vật lý quốc tế và 3 HCĐ Olympic Toán học và Vật lý khu vực.

Cùng với đó, 100% học sinh tốt nghiệp của nhà trường trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước; nhiều em nhận được học bổng và cơ hội du học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, Pháp, Singapore và nhiều quốc gia khác...

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Nguyễn Thanh Sơn báo cáo thành tích của nhà trường.

Những thành tích đạt được trong năm học vừa qua là niềm vui, niềm tự hào, cũng là động lực để thầy, trò nhà trường vững tin bước tiếp và đặt ra yêu cầu cao hơn cho năm học mới.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt, là năm học Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 95 năm xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường triển khai thực hiện Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, ban hành.

Các thầy, cô giáo cùng đông đảo học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn dự lễ khai giảng.

Với phương châm “Giữ vững truyền thống - đổi mới để phát triển - khát vọng để vươn xa”, Trường THPT chuyên Lam Sơn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, sáng tạo; đồng thời chú trọng bồi dưỡng cho học sinh tri thức, bản lĩnh, nhân cách và khát vọng cống hiến.

Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Mục tiêu của nhà trường không chỉ là đạt thêm những thành tích mới, mà quan trọng hơn là tạo dựng một thế hệ học sinh Lam Sơn có năng lực để hội nhập, có bản lĩnh để vượt qua thử thách và có trách nhiệm để phụng sự quê hương, đất nước”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tặng lẵng hoa, chúc thầy, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn trong năm học mới 2026-2027 và những năm tiếp theo; đồng thời trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao thưởng cho các học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn đã theo dõi Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được truyền trực tuyến từ điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau lễ khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu đã thăm cơ sở vật chất và phòng truyền thống của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

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