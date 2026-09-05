Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo

Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tới dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo.

Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo đón học sinh đầu cấp.

Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 89 tỷ đồng sau điều chỉnh, thực hiện theo hình thức cải tạo, nâng cấp và mở rộng.

Sau một thời gian triển khai xây dựng, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành với đầy đủ các hạng mục gồm: nhà hiệu bộ, phòng học, nhà bán trú, sân trường và các dãy phòng học phục vụ giảng dạy, học tập, bán trú và nội trú của học sinh.

Ngoài cơ sở hạ tầng hiện đại, dự án cũng đã đầu tư đồng bộ phương tiện, trang thiết bị phục vụ tốt nhất nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng.

Các em học sinh tại lễ khai giảng.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo có 26 lớp với tổng số 635 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 351 học sinh, THCS có 284 học sinh, được bố trí học tập ở điểm trường chính Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo và 4 điểm trường lẻ gồm: Ché Lầu, Sa Ná, Xộp Huối, Cha Khót.

Năm học mới thầy và trò nhà trường phấn đấu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện môi trường học tập, mang đến điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các em học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm cơ sở vật chất Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo; trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo vào hoạt động.

Quốc Hương