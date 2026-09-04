Hơn 200 golfer tranh tài tại Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Tối 4/9, tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ hơn 200 golfer đến từ 11 hội golf trong khu vực.

Quang cảnh chương trình.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Giải đấu được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao công tác tổ chức giải của Hội Golf Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh, giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao, nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần tăng cường giao lưu giữa các hội golf trong khu vực, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng giải đấu.

Vòng đấu chính thức diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại FLC Golf Links Sầm Sơn, với sự tham gia của các đội tuyển nam và nữ đến từ 11 hội golf: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ.

Một điểm đáng chú ý của giải năm nay là Ban Tổ chức miễn 100% lệ phí tham dự; Hội Golf Thanh Hóa tài trợ phí sân và hai đêm lưu trú tại hệ thống khách sạn FLC cho các vận động viên có tên trong danh sách thi đấu chính thức.

Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải Mai Xuân Thông phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc giải, Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải Mai Xuân Thông cho biết: “Mỗi golfer đến với giải đấu không chỉ mang theo khát vọng chinh phục những danh hiệu, những đường bóng đẹp, những cú swing hoàn hảo; mà còn mang theo một tinh thần rất đẹp của golf, đó là tôn trọng đối thủ, trung thực trong thi đấu, bản lĩnh trước thử thách và cao thượng trong chiến thắng.

Ban Tổ chức đã chuẩn bị các điều kiện về sân thi đấu, điều hành, trọng tài, hậu cần và đón tiếp, nhằm bảo đảm giải diễn ra chuyên nghiệp, an toàn, tạo điều kiện để các golfer có những trải nghiệm đáng nhớ tại Thanh Hóa".

Ban Tổ chức trao số tiền 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cho đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức giải trao 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 được tổ chức mùa thứ 5, tiếp tục là dịp để các hội golf trong khu vực giao lưu, nâng cao chất lượng phong trào và góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Thanh Hóa.

Anh Tuân