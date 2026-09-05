Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn

Sáng 5/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Công an tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn đến thăm, làm việc và dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đón tiếp đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn.

Tại buổi tiếp, thay mặt Công an tỉnh Hủa Phăn, Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng được Đảng, Nhà nước Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa giao trọng trách mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tiếp xã giao Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn cùng các thành viên đoàn công tác.

Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đối với Công an tỉnh Hủa Phăn, cũng như đối với các hoạt động hợp tác giữa lực lượng công an hai tỉnh trong thời gian qua.

Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi tiếp.

Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp giữa hai bên trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại khu vực biên giới; đồng thời khẳng định Công an tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nồng nhiệt chào mừng đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa, nhất là trong dịp Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Điều này càng khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung và giữa lực lượng công an hai tỉnh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa công an hai tỉnh thời gian qua, nhất là trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.

Hai bên đã thường xuyên phối hợp trao đổi chuyên môn, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, khăng khít giữa những người đồng chí, đồng nghiệp.

Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trao quà lưu niệm cho đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn.

Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Tô Anh Dũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để công an hai tỉnh triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, qua đó góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

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