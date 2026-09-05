CLB Thanh Hóa mở cửa tự do trận ra quân, tri ân người hâm mộ

CLB Thanh Hóa sẽ mở cửa tự do sân vận động Thanh Hóa trong trận ra quân V.League 2026/2027 gặp Đà Nẵng vào lúc 17 giờ ngày 6/9, như một lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ đội bóng.

CLB Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí ở trận khai màn mùa giải mới gặp SHB Đà Nẵng.

Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của CLB Thanh Hóa trong mùa giải mới, diễn ra trong bối cảnh đội bóng vừa hoàn tất quá trình chuyển giao và đang từng bước xây dựng diện mạo mới.

Quyết định mở cửa tự do được kỳ vọng đưa đông đảo người hâm mộ trở lại sân, tạo nên bầu không khí sôi động trên các khán đài, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trong ngày ra quân.

Định hướng xây dựng đội bóng gắn kết với người hâm mộ cũng là một trong những thông điệp được Chủ tịch CLB Thanh Hóa Lê Xuân Tưởng nhấn mạnh. Theo ông, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa hướng tới trở thành “một công ty của cộng đồng”, với mục tiêu xây dựng đội bóng đá Thanh Hóa trở thành “đội bóng của cộng đồng”, thay vì thuộc về riêng một cá nhân.

CLB Thanh Hóa nỗ lực hướng tới trận mở màn mùa giải mới.

Trong mùa giải 2026/2027, mục tiêu trước mắt của đội bóng là trụ hạng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chuyên môn, CLB cũng hướng tới việc xây dựng bản sắc riêng. “Xây dựng bằng được bản sắc văn hóa của CLB bóng đá Thanh Hóa” được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng của đội bóng trong mùa giải mới.

Trong ngày ra quân, sự hiện diện của đông đảo người hâm mộ trên sân được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp các cầu thủ Thanh Hóa có thêm động lực để hướng tới một kết quả tích cực trước Đà Nẵng.

HS