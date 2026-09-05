Khai mạc Hội thao Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), sáng 5/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội thao Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia hội thao có 150 vận động viên đến từ 15 đội, gồm Tòa án Nhân dân tỉnh, 13 Tòa án Nhân dân khu vực và Báo Công lý. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn: bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông và pickleball.

Các vận động viên thi đấu môn pickleball

Hội thao Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền hơi.

Đây cũng là dịp để cán bộ, người lao động các đơn vị giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó, qua đó tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông.

Hội thao diễn ra trong không khí sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Lan Phương