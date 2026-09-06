Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 thành công tốt đẹp

Chiều 6/9, tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 đã bế mạc sau hai ngày tranh tài.

Hội Golf Nghệ An vô địch nội dung đồng đội nam.

Dự chương trình bế mạc có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Golf Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng các đơn vị, nhà tài trợ đồng hành với giải.

Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải Mai Xuân Thông phát biểu tại lễ bế mạc.

Giải đấu được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Vòng đấu chính thức diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9, quy tụ hơn 200 golfer thuộc các đội tuyển nam, nữ của 11 hội golf khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Golfer thi đấu tại giải.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung nam, Hội Golf Nghệ An giành chức vô địch; Hội Golf Đà Nẵng giành giải nhì; Hội Golf Quảng Ngãi giành giải ba.

Ở nội dung nữ, Hội Golf Khánh Hòa giành chức vô địch; Hội Golf Đà Nẵng giành giải nhì; Hội Golf Thanh Hóa giành giải ba.

Hội Golf Khánh Hòa giành chức vô địch đồng đội nữ.

Qua từng mùa tổ chức, giải đấu không ngừng khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa lối sống thể thao lành mạnh và tinh thần fair-play đến các golfer trong khu vực. Năm nay giải được đánh giá là bước tiến vượt bậc về cả quy mô lẫn chất lượng chuyên môn.

Tin liên quan: Hơn 200 golfer tranh tài tại Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây ... Tối 4/9, tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ hơn 200 golfer đến từ 11 hội golf trong khu vực.

Anh Tuân