Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành

Trong điều hành kinh tế, đề ra mục tiêu đúng mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tổ chức thực hiện như thế nào để biến mục tiêu thành kết quả cụ thể. Khi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh được đặt ở mức cao, nhưng lại có nhiều điểm nghẽn tồn tại kéo dài, là lực cản đến việc hiện thực hóa mục tiêu.

Những điểm nghẽn ấy chẳng khác nào “cục máu đông” hạn chế dòng chảy của nền kinh tế. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “một xuyên suốt, 6 rõ”, gắn với kiểm đếm công việc hằng tuần, đang được UBND tỉnh triển khai được ví như giải pháp để “rã đông” điểm nghẽn.

Điểm đáng chú ý trong phương thức điều hành mới là, mỗi nhiệm vụ giao cho một cơ quan chủ trì, một người đứng đầu chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng (“một xuyên suốt”); văn bản chỉ đạo xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm (“6 rõ”); lấy tiến độ và sản phẩm cuối cùng làm thước đo đánh giá.

Khi “6 rõ” trở thành nguyên tắc bắt buộc, khoảng trống trách nhiệm từng bước được thu hẹp. Người đứng đầu không thể chỉ dừng ở việc phân công cấp dưới thực hiện, mà phải theo sát tiến độ, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng giữa một phương thức điều hành thiên về thủ tục với một phương thức điều hành hướng tới hiệu quả thực chất.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 của UBND tỉnh cho thấy, chỉ gần 1 tháng sau khi ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc; đến ngày 23/8 cách làm này đã bước đầu được thể hiện bằng những con số cụ thể: Tỉnh đã khơi thông 234,9ha đất và 7.340 tỷ đồng vốn đầu tư của 49 dự án tồn đọng, giải phóng mặt bằng thêm 231ha, bổ sung 4,24 triệu m3 vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án; xác định thêm được 4.587 tỷ đồng nguồn thu từ đất để nộp ngân sách trong các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027; thu ngân sách Nhà nước tháng 8 tăng 39,6% so với tháng 7; số nhiệm vụ thực hiện chậm giảm từ 61 xuống 29. Những con số này cho thấy khi công việc gắn với con người, với mốc thời gian và yêu cầu lượng hóa sản phẩm, sẽ trở nên nhanh và hiệu quả hơn.

Một chuyển biến khác cũng rất đáng ghi nhận là tinh thần giảm họp, tăng đi cơ sở, tăng trực tiếp giải quyết công việc. Trong tháng, tỉnh tổ chức 64 hội nghị để giải quyết các nội dung theo thẩm quyền, giảm khoảng 1/3 so với bình quân 7 tháng đầu năm. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư, doanh nghiệp; trực tiếp kiểm tra hiện trường để tháo gỡ khó khăn. Điều này cho thấy chỉ đạo, điều hành được kéo gần hơn với thực tiễn - nơi những vướng mắc cụ thể phát sinh và cũng là nơi cần được giải quyết.

Nhiều con số trong tháng 8/2026 đem đến gam màu sáng; tuy nhiên, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành không đồng nghĩa mọi nhiệm vụ lập tức hoàn thành tốt cả. Vẫn còn những “bài toán khó” chưa thể “phá băng” như giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tiến độ xử lý các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền của tỉnh chưa như yêu cầu...

Theo Kế hoạch số 255/KH-UBND của UBND tỉnh, tăng trưởng GRDP quý III phải đạt từ 10,79% trở lên và cả năm phấn đấu đạt từ 11% trở lên. Đây là mục tiêu đòi hỏi không chỉ nỗ lực thông thường, mà phải có sự bứt phá trong tổ chức thực hiện đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực. Thời gian còn lại của năm không nhiều, yêu cầu đặt ra lúc này là từng sở, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 12/CT-UBND, đổi mới hơn nữa việc chỉ đạo, điều hành, lấy kết quả công việc làm thước đo, như Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kết luận tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 của UBND tỉnh: Từng ngành, từng địa phương phải quyết tâm cao nhất, nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt hơn nữa, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Thái Minh