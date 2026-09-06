Thanh Hóa - Đà Nẵng: Thử thách lớn ngày ra quân

Sau thời gian chuẩn bị nhiều biến động, CLB Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào hành trình tại V.League 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà vào lúc 17 giờ 00 ngày 6/9. Trận đấu cũng là dịp để đội bóng xứ Thanh tri ân người hâm mộ khi CLB mở cửa tự do đón khán giả vào sân.

CLB Thanh Hoá sẵn sàng bước vào mùa giải mới.

Thanh Hóa bước vào mùa giải mới với một diện mạo gần như được làm lại. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao, đội bóng chỉ có quỹ thời gian ngắn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA được gỡ bỏ khá muộn cũng khiến công tác bổ sung lực lượng gặp nhiều khó khăn.

So với mùa giải trước, Thanh Hóa đã chia tay hàng loạt cầu thủ từng giữ vai trò quan trọng, trong đó có Xuân Hoàng, Thái Bình, Văn Thuận, Ngọc Mỹ và đội trưởng Ngọc Tân.

Đội hình CLB Thanh Hóa có nhiều sự thay đổi khi bước vào mùa giải mới.

Lực lượng hiện tại chủ yếu là sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm như Lê Văn Thắng, Hữu Dũng, Ngọc Hà, Tuấn Cảnh... với các cầu thủ trẻ trưởng thành từ bóng đá xứ Thanh.

Ở nhóm ngoại binh, đội có Odilzhon Abdurakhmanov, Lovric Di Mateo và Saliou Guindo, cùng với cầu thủ Việt kiều Damoth Thongkhamsavath.

Chính sự xáo trộn về nhân sự khiến Thanh Hóa chưa thể có được trạng thái tốt nhất trước giờ bóng lăn.

Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp thận trọng trước màn ra quân mùa giải mới.

Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp thừa nhận đội bóng đã chậm khoảng 3 tuần so với kế hoạch chuẩn bị. Nhiều ngoại binh chỉ có mặt sát ngày giải khởi tranh, vì vậy 1-2 vòng đấu đầu tiên có thể chưa phải thời điểm Thanh Hóa đạt thể trạng và sự gắn kết tốt nhất.

Trong khi đó, Đà Nẵng có bước chạy đà thuận lợi hơn. Đội bóng sông Hàn tập trung sớm, có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần và thi đấu nhiều trận giao hữu để hoàn thiện đội hình.

HLV Lê Đức Tuấn cũng có thêm những sự bổ sung đáng chú ý như Huy Toàn, Sỹ Huy, Võ Hữu Việt Hoàng cùng 4 ngoại binh Matias Fracchia Moreira, Ivan Saponjic, Joel Lopez và Yvo Calleros.

Văn Tùng (phải) và các đồng đội nỗ lực tập luyện trước thềm trận đấu gặp Đà Nẵng.

Sau 2 mùa giải liên tiếp phải chật vật trụ hạng, Đà Nẵng bước vào mùa giải 2026/2027 với tham vọng cải thiện vị trí và hướng tới nhóm 5 đội mạnh nhất. Xét về sự chuẩn bị cũng như độ ổn định của lực lượng, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, đây là trận đấu Thanh Hóa được chơi trên sân nhà và sức ép chiến thắng cũng chính là động lực lớn với đội bóng xứ Thanh. Sau mùa giải nhiều biến động, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hiểu rằng từng điểm số đều quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn khởi đầu.

Thực tế, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng giữa hai đội. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi bên có 2 chiến thắng và một trận hòa. Dù vậy, ở lần chạm trán gần nhất tại vòng 26 V.League 2025/2026, Đà Nẵng từng thắng đậm Thanh Hóa 4-0 trên sân Chi Lăng.

Trận đấu đầu tiên mùa giải 2026/2027 của CLB Thanh Hóa diễn ra lúc 17 giờ 00 ngày 6/9. Ảnh: CLB Thanh Hóa

Trận gặp Đà Nẵng vì thế không chỉ là màn khởi đầu mùa giải mới, mà còn là phép thử đầu tiên cho một Thanh Hóa đang bước vào hành trình mới với nhiều khó khăn.

Với lợi thế sân nhà, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của những cầu thủ xứ Thanh, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả tích cực, dù trước mắt họ là đối thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Đáng chú ý, để tri ân sự đồng hành của người hâm mộ, CLB Thanh Hóa sẽ mở cửa tự do sân vận động, chào đón khán giả tới theo dõi và tiếp lửa cho đội bóng trong trận ra quân mùa giải mới.

Hoàng Sơn