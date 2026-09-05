Thể Công Viettel thắng CLB Đồng Nai trong ngày khai màn V.League; PSG thua ngược Monaco

Thùy Linh đối mặt thử thách lớn tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2026; Alexander Isak lập cú đúp chớp nhoáng, Liverpool tặng HLV Andoni Iraola chiến thắng đầu tay; PSG thua ngược Monaco 1-2 ngay ngày HLV Luis Enrique gia hạn hợp đồng đến năm 2030... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (5/9).

Thể Công Viettel thắng CLB Đồng Nai trong ngày khai màn V.League

Trận mở màn V.League 2026/27 tối 4/9 chứng kiến chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước CLB Đồng Nai.

Thể Công Viettel (áo đỏ) vượt qua CLB Đồng Nai trong ngày khai mạc V.League. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Dù Công Phượng được tung vào sân từ phút 60, Đồng Nai vẫn lập tức thủng lưới sau đó bởi cú đánh đầu chính xác của Lucas Ribamar ở phút 61. Tận dụng lợi thế hơn người sau khi ngoại binh Jovic bên phía chủ nhà nhận thẻ đỏ trực tiếp qua VAR, Thể Công Viettel đã nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ đầu tiên nhờ pha lập công của trung vệ Việt kiều Colona.

Những phút cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng khi Nhâm Mạnh Dũng bên phía Viettel cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+5 sau pha đánh nguội. Khép lại 90 phút kịch tính, mỗi bên nhận một thẻ đỏ và Thể Công Viettel giành trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân.

Thùy Linh đối mặt thử thách lớn tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 diễn ra từ 8 đến 13/9 tại TP HCM với tổng tiền thưởng 120.000 USD.

Ban Tổ chức công bố giải đấu.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 29 thế giới) đối mặt thử thách cực lớn ngay vòng mở màn khi chạm trán Xu Wen Jing (Trung Quốc) - đối thủ vừa đánh bại cô tại Korea Masters. Nếu đi tiếp, cô có nguy cơ chạm trán hạt giống số một Tanvi Sharma (Ấn Độ).

Trong khi đó, các tay vợt khác như Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương, Nguyễn Hải Đăng hay Lê Đức Phát cũng góp mặt tranh tài. Thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của cầu lông Việt Nam là tận dụng tối đa lợi thế để tiến sâu và cạnh tranh các thứ hạng cao.

Alexander Isak lập cú đúp chớp nhoáng, Liverpool tặng HLV Andoni Iraola chiến thắng đầu tay

Tại vòng 3 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 trước Ipswich Town nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Alexander Isak.

Alexander Isak (trái) mừng bàn cùng Milos Kerkez trong trận Liverpool thắng Ipswich Town 2-0. Ảnh: AP

Tiền đạo người Thụy Điển lập cú đúp chớp nhoáng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu trận (phút 6 và 9), nâng tổng số bàn thắng từ đầu mùa lên con số 3 và dần chứng minh giá trị của bản hợp đồng kỷ lục.

Trận đấu này không chỉ giúp The Kop bỏ túi 3 điểm trọn vẹn mà còn mang về chiến thắng chính thức đầu tiên cho HLV Andoni Iraola trên cương vị thuyền trưởng mới. Ngoài ra, màn ra mắt đầy hứa hẹn của tân binh đắt giá Bradley Barcola trong hiệp hai cũng tiếp thêm những tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước của đội bóng.

PSG thua ngược Monaco 1-2 ngay ngày HLV Luis Enrique gia hạn hợp đồng đến năm 2030

Trận đấu vòng ba Ligue 1 tại Parc des Princes chứng kiến kết quả trái ngược với ngày vui của PSG. Đúng vào ngày CLB công bố gia hạn hợp đồng với HLV Luis Enrique đến năm 2030 và giữ chân 5 trụ cột, nhà đương kim vô địch lại bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước Monaco.

PSG (áo xanh) thua Monaco 1-2 ở vòng ba Ligue 1. Ảnh: Reuters

Dù đội trưởng Marquinhos giúp PSG vươn lên dẫn trước ở phút 31, đội chủ nhà vẫn sụp đổ trong hiệp hai sau các pha lập công của Flavio Nazinho và Stanis Idumbo bên phía Monaco.

Thất bại cay đắng này khiến PSG tiếp tục chuỗi trận khởi đầu thất vọng khi chưa biết mùi chiến thắng sau ba vòng đầu tiên (2 hòa, 1 thua), tạm bị đối thủ bỏ xa tới 7 điểm và đặt ra bài toán khó cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

HS