Tâm huyết xây dựng địa bàn dân cư phát triển

Với 26 năm kinh nghiệm làm công an xã bán chuyên trách, 5 năm làm bí thư chi bộ, ông Lê Đăng Miên (sinh năm 1962), bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa luôn tâm huyết với các phong trào, tích cực xây dựng địa phương phát triển.

Ông Lê Đăng Miên (đứng giữa), bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa trò chuyện cùng người dân.

Sinh ra, lớn lên từ làng quê thuần nông, người đàn ông nước da ngăm đen, dáng vẻ chân chất ấy là người hiểu rất rõ địa bàn, hiểu dân và luôn giữ tác phong quyết đoán, nói đôi với làm. Thôn Hiền Thôn được hình thành khi thực hiện sáp nhập vào năm 2018. Thôn có địa bàn rộng, dân số đông (hơn 1.000 nhân khẩu), đời sống kinh tế đa dạng từ nông nghiệp đến dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Thời điểm mới sáp nhập thôn, cũng có lúc không tránh khỏi việc bà con có tâm lý phân biệt, so sánh giữa thôn cũ, thôn mới. Tuy nhiên, từ khi ông Miên được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, với cách làm linh hoạt, “lấy dân làm gốc”, ông Miên đã cùng cấp ủy chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện được nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực.

Nổi bật là khi thôn bắt tay vào thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu, ông Miên cùng cấp ủy, chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, từ việc họp bàn, thảo luận, ban hành nghị quyết chuyên đề của chi bộ đến việc thành lập ban phát triển thôn, xây dựng phương án, kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ trách nhiệm cho từng thành viên. Đồng thời, làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thôn. Cách tổ chức triển khai bài bản, người dân hiểu rõ mục đích của phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu, từ đó hăng hái tham gia góp công, góp sức để thực hiện các tiêu chí.

Với sự đồng thuận chung tay, góp sức của người dân trong thôn, cảnh quan môi trường như được “khoác áo mới”, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Thôn đã trồng mới được 1,5km đường hoa, cây xanh; xây dựng được 3,7km đường điện chiếu sáng; cải tạo được 1km rãnh thoát nước, vẽ tranh bích họa để đường làng, ngõ xóm thêm sắc màu, rực rỡ hơn.

Cũng nhờ làm tốt công tác vận động, 100% hộ gia đình trong thôn phân loại rác tại nguồn, sử dụng thùng rác hợp chuẩn; rác thải được thu gom định kỳ 4 ngày/lần. Ông Miên cùng cán bộ thôn đứng ra vận động Nhân dân cải tạo vườn hộ, trồng cây ăn quả có giá trị. Nhiều mô hình trồng rau an toàn, trồng dưa hấu, bí xanh được triển khai hiệu quả.

Kinh tế phát triển, thu nhập của người dân được nâng cao, các hoạt động văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào văn hóa, thể thao trên địa bàn phát triển mạnh mẽ với các câu lạc bộ dân vũ, liên thế hệ, bóng chuyền hơi... thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tăng cường gắn kết cộng đồng. Năm 2024, Hiền Thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Năm 2025, thôn vinh dự là 1 trong 5 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của xã Hoằng Hóa... Kết quả đó có sự góp sức không nhỏ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn, trong đó có sự tận tụy, trách nhiệm của những cán bộ, đảng viên như ông Miên.

Theo ông Miên, những cán bộ ở thôn là “cánh tay nối dài” của Đảng, chính quyền với Nhân dân. Không chỉ “miệng nói, tay làm” mà còn phải là “đầu tàu” gương mẫu, biết cách “truyền lửa” cho các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Để triển khai công việc hiệu quả, không chỉ thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để tạo thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân mà còn phải có kế hoạch, phương án rõ ràng trong tổ chức thực hiện. Hoạt động xã hội hóa cần được thực hiện linh hoạt, công khai, uy tín, phát huy tính chủ động và sáng tạo trong từng hoạt động, từng phong trào. Có như vậy, mới vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng, cùng chung sức xây dựng làng quê ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Bài và ảnh: Việt Hương