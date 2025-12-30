Tiên phong trên mặt trận mới

Trở về sau những năm tháng quân ngũ, luôn mang trong mình ý chí và phẩm chất kiên trung của người lính cụ Hồ, các cựu chiến binh (CCB) ở xã Nông Cống dù tuổi đã cao vẫn tiếp tục nêu gương sáng trên “mặt trận mới” - mặt trận phát triển kinh tế. Bằng ý chí, kinh nghiệm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên nâng cao đời sống gia đình và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Với mô hình kinh tế tổng hợp, CCB Nguyễn Huy Muôn ở thôn Đồng Thanh trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Dáng người rắn rỏi, ánh mắt cương nghị nhưng luôn toát lên sự chân thành, giản dị, nhiệt tình và nhanh nhẹn, đó là ấn tượng đầu tiên chúng tôi gặp ở CCB Nguyễn Huy Muôn, thôn Đồng Thanh. Bắt đầu câu chuyện với chúng tôi về những năm tháng gây dựng cơ nghiệp của mình, ông Muôn chia sẻ: “Năm 1982, sau khi phục viên trở về địa phương sinh sống, tôi đã làm rất nhiều nghề khác nhau để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên trong tư tưởng tôi luôn trăn trở với mong muốn làm giàu bằng chính đồng đất quê hương. Đến năm 2015, sau khi học hỏi kinh nghiệm ở một số mô hình kinh tế trang trại hiệu quả, từ nguồn vốn tích lũy và vay mượn người thân, tôi đã thuê máy san lấp mặt bằng, cải tạo vùng đất trũng này thành nơi trồng cây ăn quả”.

Vốn có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, song thời gian đầu chuyển sang trồng những loại cây mới, như cây dừa xiêm, bưởi đỏ... ông Muôn cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, ông đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất cao. Trên diện tích 5ha, ông quy hoạch trồng 500 cây dừa xiêm, 200 cây bưởi đỏ cùng nhiều loại cây ăn quả khác, như na, mít... Đồng thời, ông còn quy hoạch nơi để đào ao, thả các loại cá. Hiện nay, dù có cuộc sống ổn định, nhưng hàng ngày vợ chồng ông vẫn không ngơi nghỉ, miệt mài với công việc ở trang trại. Nhờ tinh thần bền bỉ trong lao động, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Cùng với CCB Nguyễn Huy Muôn, trên địa bàn xã Nông Cống có nhiều hội viên CCB lựa chọn những hướng phù hợp trong phát triển kinh tế. Dù có khác nhau về mô hình sản xuất, tuy nhiên các hội viên đều có điểm chung là phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao ý chí nghị lực, quyết tâm vươn lên xây dựng đời sống no ấm và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch Hội CCB xã Nông Cống Hà Công Trường, cho biết: "Hội CCB xã Nông Cống được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 cơ sở hội thuộc Hội CCB Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống cũ, với 2.958 hội viên, sinh hoạt tại 44 chi hội. Để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển hội CCB xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hội CCB xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí vượt khó, vươn lên trên mặt trận phát triển kinh tế của từng hội viên".

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu phấn đấu, triển khai đồng bộ đến 100% chi hội và từng gia đình hội viên. Đồng thời, hội phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và chuyển giao khoa học - kỹ thuật khuyến nông, khuyến ngư cho các hội viên tham gia. Nhằm tạo sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, Hội CCB xã Nông Cống cũng đã thành lập được 7 mô hình câu lạc bộ “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” với sự tham gia của nhiều hội viên.

Công tác xây dựng quỹ hội cũng được quan tâm, chú trọng, đến nay tổng quỹ hội đạt 2,9 tỷ đồng, đạt mức bình quân 900.000 đồng/hội viên, trong đó có 12/44 chi hội quỹ hội đạt 1.200.000 đồng/hội viên. Từ nguồn quỹ đóng góp của hội viên, hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 2 nhà “nghĩa tình CCB”, ngoài ra hội còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn theo các chương trình, với số tiền 19 tỷ đồng, cùng 3,6 tỷ đồng vốn vay từ các ngân hàng tín dụng khác.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp hội và tinh thần vươn lên của mỗi hội viên, đến nay Hội CCB xã Nông Cống đã có 13 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 14 HTX, tổ HTX, 51 trang trại, 73 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Nhiều hộ hội viên luôn nỗ lực vươn lên, đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong xã có 1 sản phẩm do hội viên CCB làm chủ đạt sản phẩm OCOP 3 sao và hàng trăm hộ gia đình hội viên có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Qua đó, góp phần đưa thu nhập bình quân của hội viên đạt 72 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ CCB khá, giàu chiếm 71,8% và số hộ CCB nghèo giảm còn 0,3%.

Bài và ảnh: Trung Hiếu