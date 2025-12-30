Bí thư chi bộ chăm lo phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên mốc giới

Trưởng thành từ phong trào đoàn, với khát vọng đổi thay quê hương, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng, xã Bát Mọt Lương Văn Lá (SN 1990) đã cùng chi bộ bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời bản thân tiên phong trong các phong trào phát triển mô hình sản xuất, bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng Lương Văn Lá. Ảnh: Đồng Thành

Do là thôn biên giới, cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn, lại thường xuyên bị sạt lở, cuốn trôi vào mùa mưa bão, trình độ dân trí chưa cao, nên đời sống người dân thôn Ruộng còn gặp nhiều khó khăn. Cho đến cuối năm 2024, thôn có 52 hộ với 312 nhân khẩu, nhưng vẫn còn 30 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Trên địa bàn thôn có gần 7km đường biên giới với 3 cột mốc.

Sau cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, gần như toàn bộ cung đường gần 5km từ trung tâm xã về thôn bị sạt lở, vùi lấp, hoặc bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, hơn 2ha trong tổng số 5ha ruộng, ao của bà con cũng bị vùi lấp do mưa lũ. Trong khi đó, thu nhập từ rừng không cao, không có nghề phụ, nên đến nay thôn Ruộng vẫn là thôn đặc biệt khó khăn.

Được rèn luyện, trưởng thành qua công tác đoàn, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lương Văn Lá đã nhìn rõ khó khăn, gốc rễ nguyên do tình trạng nghèo nàn của quê hương. Theo anh, "dẫu biết rằng điều kiện địa hình, thiên tai lũ lụt tác động không nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thôn, nhưng cũng có một phần quan trọng là do tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu; một bộ phận người dân còn nặng tư tưởng trông chờ, ỉ lại, chưa mạnh dạn nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Do vậy, từ năm 2020 đến nay, chi ủy chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo và tổ chức đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỉ lại trong một bộ phận người dân. Đồng thời tích cực triển khai nhiều mô hình kinh tế phù hợp, vận động Nhân dân tham gia"...

Nhưng khi đưa chủ trương vào cuộc sống, chẳng mấy người dân thôn Ruộng làm theo. Ví dụ như việc phát triển đàn, rồi đưa gia súc ra khỏi khu dân cư đến khu nuôi nhốt tập trung, vừa đảm bảo môi trường sống, vừa hạn chế tối đa tình trạng trâu bò bị chết rét trong mùa đông, nhưng chẳng mấy hộ hào hứng. Bởi bao lâu nay họ vẫn quen thả rông trâu bò vào rừng, được chăng hay chớ. Không bị mất trộm, nhưng vào mùa đông trời lạnh giá, chẳng hộ nào không có trâu bò chết. Cuộc sống đã khó lại thêm khó.

Nhưng rồi “mưa dầm thấm sâu”, bằng sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động của bí thư Lá và đảng viên trong thôn, dần dà người dân đã tin tưởng và làm theo. Không những nuôi nhốt tập trung, mà anh Lương Văn Lá còn vay mượn thêm vốn, phát triển đàn gia súc của gia đình với 15 con trâu sinh sản. Đến nay, trong thôn đã có gần 80 con trâu, bò của 16 hộ, nuôi nhốt tập trung cách xa khu dân cư.

Bên cạnh đó, nhận thấy diện tích đất trồng lúa bình quân đầu người dân trong thôn rất thấp, mỗi người chỉ được khoảng nửa sào, từ năm 2022 đến nay chi bộ thôn Ruộng đã tổ chức vận động Nhân dân trồng cây vụ đông. Trong phong trào này, bí thư Lá và đảng viên trong thôn tiên phong đi trước, làm trước. Nhờ áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật canh tác khoa học, hơn 5ha diện tích đất lúa đã được phủ kín bởi ngô, lạc, đậu, rau xanh, góp phần cải thiện đời sống người dân trong thôn.

Mới đây nhất, sau ảnh hưởng của mưa bão đã cuốn trôi hơn 2ha đất lúa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh lương thực của thôn. Không chờ hỗ trợ từ cấp trên, bí thư Lá cùng ban quản lý, ban công tác mặt trận đã vận động thanh niên trong thôn bỏ công sức, vận chuyển đất đá làm lại khu ruộng. Công việc ấy vẫn đang được người dân trong thôn tích cực tham gia.

Bí thư Lá bộc bạch: “Dẫu làm bằng sức người sẽ rất lâu, nhưng trước khi được nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí, người dân trong thôn phải làm trước, tự lực cánh sinh làm lại ruộng, gia cố lại ao nuôi. Được ít nào quý ít đó, có thêm đất, sẽ có thêm lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống”.

Theo nhìn nhận của Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt Lê Thanh Hải, “ngoài năng động, sáng tạo trong lãnh đạo và tiên phong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cuộc sống Nhân dân, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng Lương Văn Lá còn tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng thường xuyên tổ chức lực lượng và tham gia tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Đồng Thành